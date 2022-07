Els efectes de la sequera a la Baells, a vista de dron

Després d'una treva provocada per les pluges dels últims dos dies, aquest diumenge tornaran a pujar les temperatures, segons el portal Meteored. Els valors tòrrids persistents estan afectant en gran manera els pantans catalans, que presenten un volum molt diferent del que tenien fa un any. Al pantà de la Baells, per exemple, aquesta situació queda evidenciada per l'aspecte que presenta la zona.

Les altes temperatures persistents i la falta de pluges assequen els embassaments La manca de pluges deixa a la vista zones que habitualment haurien d'estar cobertes per l'aigua, com és la del monestir de Sant Salvador de la Vedella. A més, s'hi pot veure la terra esquerdada i la poca vegetació que habitualment queda al fons de l'embassament, que contrasta amb els colors més intensos de la vida que el rodeja. La Baells i la Llosa del Cavall ja es troben per sota del 40% de la capacitat La Baells, segons dades d'aquest divendres, es troba per sota del 40%, ja que té menys de 42 hm³ del total de 109,43 hm³ que pot guardar. Es tracta de números clarament inferiors als habituals si ens fixem en les dades de fa un any, quan tenia 95,28 hm³ (87%), i especialment si ens fixem en les de fa 5 anys i fa 10 anys, quan fregava els 95 hm³.