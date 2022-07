«L’avançament del curs escolar ens fa perdre una setmana d’ocupació»

Als càmpings i cases rurals del Berguedà els va afavorir la covid pel que fa a l’ocupació turística, ja que el client majoritari, procedent de Barcelona i l’àrea metropolitana, buscava el contacte amb la natura, sense massificacions i amb serveis de qualitat.

Aquest 2022, de postpandèmia, quines són les previsions a Berga Resort?

La previsió per a l’agost és molt bona, omplirem el càmping. El juliol ha estat més desigual, la primera quinzena més fluixa i la segona ja amb el 95% d’ocupació. La davallada la tindrem al setembre per l’avançament del curs escolar.

Els perjudica molt que l’escola comenci el 5 de setembre?

Sí, sempre omplíem fins a la Diada de l’Onze de Setembre i aquest any no serà així, perdem una setmana d’ocupació al càmping. I no només ens afectarà nosaltres, sinó tots els allotjaments i atractius turístics, la comarca se’n ressentirà i això tindrà un impacte en l’economia del Berguedà.

Quin és el perfil de client de Berga Resort?

Majoritàriament són famílies amb nens de Barcelona i rodalia. I moltes d’aquestes les tenim com a clients fixos, que fan temporada al càmping, ja sigui de quatre mesos, mig any o anual. Aquest és el públic que més interessa captar, perquè, a diferència de les destinacions de platja, nosaltres no vivim del turisme de l’estiu.

El Berguedà és un bon reclam?

Sí, tenim un entorn magnífic i recursos turístics i activitats durant tot l’any.