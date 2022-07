L’ocupació turística al Berguedà i Solsonès se situa entre el 80% i el 100% aquest agost

El turisme rural del Berguedà i el Solsonès encaren l’agost amb bones perspectives. La presidenta de l’Associació de Turisme Rural del Solsonès, Pilar Bielsa, explica que esperen arribar a la plena ocupació. Per la seva banda, l’Associació d’Agroturisme del Berguedà situa en aquests moments les xifres d’ocupació del mes d’agost al voltant del 80%, malgrat que esperen que les reserves d’última hora facin pujar el percentatge d’ocupació. El president de l’associació, Oriol Baños, diu que l’ocupació d’aquest juliol ha estat similar a la del 2019 i que ara com ara les reserves de cara al mes d’agost indiquen que serà lleugerament inferior.

El sector dels càmpings també espera bones dades. Al Berguedà la previsió és molt bona i s’arribarà pràcticament al 100% durant el mes d’agost, segons el president de l’Associació de Càmpings del Berguedà, Joan Montanyà. El mes de juliol l’ocupació ha estat bona, «sobretot la segona quinzena», apunta la responsable de Berga Resort, Marta Barniol, «i a l’agost penjarem el cartell de complet». En canvi, «al setembre tindrem una davallada important», lamenta. El fet que la tornada a l’escola s’avanci una setmana i el curs escolar comenci el 5 de setembre perjudicarà el sector turístic, assegura Marta Barniol: «Omplíem fins a la Diada de l’Onze de Setembre, i ara perdem una setmana». En conjunt, tot indica que no serà un estiu tan bo com el de l’any passat, quan les restriccions de la pandèmia van afavorir el turisme d’interior i de muntanya.

Al Solsonès, els càmpings no estan plens però els responsables dels establiments confien en les reserves d’última hora. Gemma Guixé, administradora de Càmping el Solsonès, diferencia l’ocupació per a la primera i segona quinzena d’agost: «Fins al 15 d’agost ens aproparem al 90%, però en canvi tenim el 70% d’ocupació per a la segona quinzena».

Destinacions de platja

El turisme a les destinacions de costa es dispara a l’agost amb ocupacions properes al 90%. Els hotelers de la Costa Daurada i la Costa Brava parlen de xifres d’entre el 90% i el 95%, i a la costa de Barcelona, d’entre el 70% i el 90%. Una de les novetats d’aquesta temporada a la costa barcelonina, i a tota la catalana, serà la caiguda «considerable» de turisme rus, que es contraposa amb la de més diversitat d’orígens a les reserves.

El sector dels càmpings de Girona també espera bones dades i preveu omplir el 85% de les places. A la demarcació de Lleida, es preveu una mitjana d’ocupació d’entre el 80% i el 95%. Les xifres més altes s’esperen cap al 15 d’agost, quan es pot arribar a la plena ocupació. També té bones perspectives la Federació de Turisme Rural de les Terres de l’Ebre, que preveu omplir el 80% de les places.

Operació sortida

Aquest cap de setmana d’operació sortida de les vacances d’agost és un dels que comporta més mobilitat a tot el país. Trànsit demana prudència i extremar les precaucions a la carretera. Ahir al matí va sortir de l’àrea metropolitana de Barcelona el gran gruix de vehicles: 411.000 dels 475.000 previstos per al cap de setmana. A l’autopista AP-7 és on hi va haver més complicacions, amb retencions de fins a 18 quilòmetres entre Castellví de Rosanes i Sant Cugat del Vallès, en direcció a Tarragona. Dos accidents de trànsit a Montornès del Vallès i a Sant Cugat van ajudar a entorpir encara més la circulació en aquest tram central de l’AP-7. També es van registrar cues a la Jonquera, a l’AP-7 per accedir a França i a l’N-II, també en direcció a la frontera.