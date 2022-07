Vida de càmping a la muntanya, l’opció de molts barcelonins

El càmping és un estil de vida. Ho constaten la majoria de campistes, molts dels quals no s’imaginen unes vacances fora del càmping. Isabel Olivera i Josep Garro fa 24 anys que passen l’estiu al càmping Repòs del Pedraforca, a Saldes, on ahir al matí instal·laven la caravana per passar-hi l’agost. «Aquí hi trobem tot el que busquem: tranquil·litat, relax, excursions a la natura, converses i activitats amb amics campistes...». A Saldes desconnecten de la rutina diària de Barcelona i, de fet, no només hi passen les vacances sinó que hi pugen molts caps de setmana i ponts. «Fem temporada anual». El càmping és per a molts la seva segona residència. És el cas dels barcelonins Carmen López i Antonio Baig: «Fa 19 anys que hi pugem sempre que podem», destaquen «l’ambient familiar» del càmping saldenc i les possibilitats de la zona: «Fem moltes sortides i a la tardor ens agrada molt anar a buscar bolets per aquests boscos». També José Luis Zamora, de Barcelona, gaudia ahir en família a la seva parcel·la amb vistes al Pedraforca. «Fa 12 anys que hi venim perquè és un càmping amb molt encant en un indret fantàstic».

Cristina Soldevilla i Eduard Pedret, en canvi, s’allotjaven amb el seu fill petit per primer cop al càmping Repòs del Pedraforca. Ho feien en un bungalou de fusta «molt bonic i ben equipat», contents de les recomanacions que els havien fet. Igual que els que per primera vegada acampaven al Berga Resort: «Les instal·lacions i els serveis que ofereix el càmping són ideals per a nens i adults: tobogans amb piscina, pistes de pàdel, camp de futbol, de vòlei platja, gimnàs, parc infantil...». I la zona, a tocar de Berga, «és un bon indret», explicaven dues famílies de Lleida, la de Xavi Blasi i d’Alba Rubio, que feien estada d’una setmana al càmping amb els fills i aprofitaven per conèixer el santuari de Queralt, Pedret, les Fonts del Llobregat a Castellar de n’Hug i el pantà de la Baells. Les possibilitats són múltiples i els campistes agraeixen combinar les sortides a l’exterior amb la vida de càmping, on els pares tenen la tranquil·litat que els fills -sense perills i sense sortir del recinte- poden corren amb bicicleta, amb patinet, banyar-se a la piscina i jugar amb altres nens i nenes. 32