Avui arrenca la prova pilot per reduir l’afluència de vehicles al massís del Pedraforca. Els muntanyencs seran transportats a la base de la muntanya des de Saldes i Gósol de 7 del matí a les 5 de la tarda, i en aquest horari no podran circular vehicles entre Saldes i el mirador del Gresolet.

El parc natural del Cadí-Moixeró preveu que el gruix d’excursionistes sortiran des de Saldes, des d’on ha programat la majoria d’expedicions cap al mirador del Gresolet. Tot i que la primera sortida és de Gósol a les 7 del matí, tan sols tornarà al municipi de la demarcació de Lleida dues vegades més, a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, a part de finalitzar-hi el recorregut al voltant de les 5.

En canvi, a Saldes pararà 11 vegades, ja sigui per recollir els muntanyencs que començaran l’ascensió o per retornar-los un cop ja l’hagin completat. El bus farà els trajectes de manera gairebé ininterrompuda, amb només dos petits descansos: de 3/4 d’11 a 12 i de 2 a 3 del migdia.

Per raons de seguretat, els vehicles privats que hi hagin pujat abans de les 7 del matí o la tarda anterior, hauran de baixar entre les 2 i les 3 darrere de l’autobús, o bé després de les 5 de la tarda, un cop acabada la regulació.

A la web buspedraforca.com es pot consultar tota la informació i efectuar la compra de tiquets, que tenen un cost general de 3 euros i inclouen el viatge d’anada i tornada. Els menors de 12 anys viatjaran a cost zero i hi haurà descomptes per als excursionistes federats a la FEEC i per als visitants que resideixin i adquireixin els bitllets des dels allotjaments de Gósol o Saldes. E l servei de bus el gestiona l’empresa especialitzada en rutes de muntanya Pedratour.

Hi haurà dues persones del parc natural que gestionaran el flux del bus i dels vehicles privats, una situada a la barrera inicial (cruïlla de les antigues mines a cel obert) i una altra al mirador.

La regulació permetrà alleugerir la pressió sobre les zones d’aparcament així com també una disminució de les emissions de CO2. A més, donarà l’opció als excursionistes de fer travesses pel massís sense preocupar-se d’on tenen estacionat el cotxe i serà un incentiu perquè consumeixin en les dues poblacions o al refugi Lluís Estasen -als peus del Pedraforca- mentre esperen el bus.

450 visitants, el límit

Un estudi recent sobre la freqüèntació dels espais naturals del parc del Cadí-Moixeró estableix que tot el massís pot absorbir uns 450 visitants diaris. Mentre que al cim el límit és de 133 persones en un dia. Aquestes xifres s’han sobrepassat en ocasions puntuals els últims anys, principalment durant el període estival i per Setmana Santa.