Aquest estiu, el Consell Comarcal del Berguedà ofereix, per segon any consecutiu, un servei especial del Transport a la Demanda (TAD) perquè els veïns d’onze municipis de les àrees sanitàries de l’alt Berguedà i del Berguedà centre que s’hagin de visitar als seus Centres d’Assistència Primària (CAP) de referència (Guardiola de Berguedà i Berga) ho puguin fer amb aquest transport públic que gestiona l’ens comarcal.

El servei especial TAD Salut es posa en marxa avui dilluns i es preveu que estigui actiu fins al 30 de setembre. En aquesta data, els dispensaris dels municipis de l’alt Berguedà recuperaran el servei habitual de metges. Durant aquest període, els consultoris estaran oberts a l’horari usual amb servei d’infermeria i administratiu.

El servei especial TAD Salut es prestarà exclusivament al veïnat dels municipis esmentats de l’alt Berguedà i Berguedà centre que requereixin atenció mèdica als seus CAP de referència de Guardiola de Berguedà i Berga. Les condicions per beneficiar-se’n són que no puguin accedir a la seva visita mèdica amb les línies del transport públic regular d’autobús que hi hagi o les del TAD ordinari. És a dir: només es podrà fer servir en aquells casos que no hi hagi cap més opció de transport públic, prèvia prescripció facultativa i sempre que no es tracti d’un transport urgent que s’hagi de fer en ambulància o bé en transport adaptat.

Els professionals sanitaris decidiran quines són les persones que poden accedir a aquest servei especial. Per fer-ho, a banda dels criteris mèdics, tindran en compte aquells usuaris que no disposin de cap mitjà de transport públic regular (bus o TAD ordinari). Aquesta informació detallada es pot consultar a la pàgina web següent https://mobilitat.bergueda.cat/