L’Ajuntament de Berga i Agbar, companyia gestora del cicle de l’aigua i serveis mediambientals, han renovat el fons de solidaritat, adreçat a finançar el rebut de l’aigua a les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat que no puguin fer-hi front.

Per a aquest any, l’import que destinarà íntegrament Agbar és de 4.000 euros. A aquest fons de solidaritat hi podrien accedir un centenar de famílies de Berga que actualment es troben en situació de vulnerabilitat.

El fons de solidaritat és un ajut que aporta íntegrament la companyia d’aigua i comporta l’exempció del pagament dels conceptes de la factura que siguin de titularitat d’Agbar a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica, segons l’informe de risc d’exclusió residencial comunicat pels serveis socials.

L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha valorat positivament la renovació del fons de solidaritat i ha volgut destacar la tasca efectuada per les professionals de l’àrea de Drets Socials a l’hora de detectar i atendre les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat a l’hora d’accedir a un servei bàsic com l’aigua.

Mentrestant, la gerent d’Agbar, Esther Guirado, ha afirmat que «la nostra prioritat és garantir el subministrament d’aigua a tothom i, per això, disposem d’aquest fons de solidaritat perquè totes les famílies puguin accedir a aquest servei bàsic. En aquest sentit, tenim especial cura de les famílies i col·lectius en situació de vulnerabilitat, i treballem amb l’Ajuntament de Berga per detectar amb rapidesa aquests casos i oferir solucions a aquestes famílies», ha comentat.

L’Ajuntament de Berga i Agbar continuen la seva aposta per impulsar l’Agenda 2030 i contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).