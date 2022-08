Jordi Gallardo veu amb força escepticisme la prova pilot del bus llançadora al Pedraforca. La temporada d’estiu no està sent tan bona pel refugi com els últims anys i no té clar que la regulació millori les coses.

Pocs visitants en el primer dia de bus llançadora al Pedraforca Com valora l’inici de la prova pilot? Per aquí de moment només han passat 4 persones. Quina és l’afluència habitual de persones en aquesta època de l’any? Una cinquantena. A vegades també depèn de les èpoques. Perquè si fa molta calor la gent se’n va a la platja. Com ha anat el juliol? Ha estat fluix. Està tot molt tranquil, tant aquí, com a Saldes i Gósol. I ara veurem com la gent reacciona a això del bus. Té por que encara pugui anar a menys per la regulació? No ho sé. Es fa la prova pilot però si a mi em perjudica el parc natural no se’n farà responsable. Se sent desemparat perquè no se li hagi consultat? S’ha de tenir en compte el què. Jo estic aquí 18 hores cada dia. Si la gent no puja, no hi ha economia. I hi ha menys turisme de proximitat respecte als últims dos estius. Exacte. I la gent dels càmpings no em puja. Es queden allà i s’emporten tot el menjar. Veu necessària la prova pilot amb l’actual volum de turistes? D’alguna manera s'havia de regularitzar. Però clar, el juliol ha estat fluix per tothom, i ara no saps com la gent reaccionarà al bus. Potser tothom anirà a Gósol perquè allà no es fa pagar la gent. Des del parc consideren que la regulació pot portar més gent al refugi. Però hi ha gent que en comptes de tardar 5 hores, n’està 7 o 8 a pujar el Pedraforca. Una noia em preguntava si havia d’anar a peu a Saldes després de les 5. O venen abans de les 7, o la tarda anterior i es queden a dormir al refugi. I si la prova pilot no va bé? Jo hauré hagut de pagar-ho tot igual.