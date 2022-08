El Govern ha aprovat que Marie Kapretz, exregidora de Cercs, continuï sent la delegada del Govern a Alemanya quatre anys més després que hagi guanyat el concurs convocat pel Departament d'Acció Exterior. Nascuda el 1975 a Berlín ocupa el càrrec de delegada a Alemanya des del 2016. És graduada en Arts Plàstiques i Disseny per l’Escola La Massana de Barcelona i màster en Global Diplomacy per la SOAS Universitat de Londres.

En el camp de la política, ha estat cap de l’oposició a l’Ajuntament de Cercs, al Berguedà, de 2011 a 2015, i consellera comarcal del Berguedà (2013-2015), i des de 2014 és membre del Consell Català del Moviment Europeu. També té formació complementària en els camps de la innovació estratègica a organitzacions, desenvolupament democràtic, lideratge sostenible, geopolítica i governança global i emprenedoria social a Europa. També va ser cofundadora d’una empresa del sector de la comunicació i del disseny gràfic (2002-2016).