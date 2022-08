Berga fa la nova encomana de serveis a BRG amb una actualització a l'alça del cost

L'Ajuntament de Berga aprovarà aquest dimecres en sessió extraordinària la nova encomana de serveis a l'empresa municipal BRG, que contempla un increment del cost que el consistori haurà de pagar a l'entitat.

El contracte estava caducat des de feia mesos i no s'adequava a l'increment de feina que amb el pas dels anys ha hagut d'assumir l'empresa ni tampoc a l'espiral inflacionista actual. L'import mensual estimat serà de 36.000 euros, una quantitat que l'Ajuntament ja havia pagat en algunes fases de la pandèmia. A més, donada la situació d'inflació, contempla un augment anual de la despesa d'un 1,5%.

El regidor d'Obres i Serveis, Aleix Serra, ha explicat que els grans canvis de la nova encomana són l'actualització de preus i la inclusió de nous edificis públics o la modificació del repartiment de les hores de feina en cada un d'ells.

L'empresa dedicarà a partir d'ara un total de 570 hores a la neteja de 20 edificis. Serra ha comentat que més de la meitat de les hores es concentra en la neteja de les escoles, i és en aquests punts on es reforça encara més el servei.

A banda, s'incorpora la neteja als equipaments de la zona esportiva, com la piscina municipal, els pavellons i el camp de futbol, que suposarà més del 10% del total de dedicació. La resta està repartida entre equipmaments de titularitat pública com la biblioteca, i el propi edifici consistorial.

Amb la nova encomana, el govern ja no haurà d'elevar més a ple les factures que paga a l'empresa. En la mateixa sessió extraordinària d'avui, es portarà a aprovació la factura del mes de juliol, i aleshores ja només s'haurà d'aprovar per aquesta via la dels dies 1,2 i 3 d'agost.

El regidor d'Obres i Serveis ha afegit que l'encomana permetrà millorar la situació econòmica de l'empresa. Fins ara, els treballadors cobraven més del que estipulava el contracte, i aquesta diferència l'havia d'assumir l'empresa, reduint considerablement el superàvit que havia acumulat en anys anteriors.

Des del passat mes d'abril, BRG també neteja la Residència Sant Bernabé, però aquest servei va al marge de l'encomana que s'aprovarà. A més, properament, l'empresa s'hauria de fer càrrec de la gestió assistencial del centre, però encara no hi ha una data concreta i l'Ajuntament ha preferit avui no desvetllar més detalls al respecte.