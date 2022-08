El Consell Comarcal del Berguedà du a terme una campanya informativa a les xarxes per tal de promoure l’ús del transport públic. Es vol incidir en l’oferta del transport universitari i també en línies que potser no són tan conegudes, però que permeten moure’s per tot el país des de la comarca, ha assenyalat el conseller de Mobilitat, Abel Garcia.

En aquest sentit, es promociona la línia que va de la Pobla de Llillet fins a les principals destinacions de la Costa Daurada com Salou i Cambrils, a part del parc d’atraccions de Port Aventura i la ciutat de Tarragona. El primer tram d’aquesta línia, des de la Pobla fins a Berga, es fa la demanda. El bus circula de manera diària des del juny fins al setembre, i els caps de setmana entre setembre i juny. Surt de l’Alt Berguedà abans de les 6 de la matinada, en cas que s’hagi sol·licitat, a Berga hi passa a 2/4 de 7, i arriba a Manresa una hora més tard després de fer parada als diferents municipis de l’Eix del Llobregat. A la capital del Bages fa el trajecte directe fins a Tarragona, primer, i posteriorment para a les destinacions abans esmentades. La informació d’aquesta línia i de totes les altres de transport públic del Berguedà es pot consultar al portal http://mobilitat.bergueda.cat. El conseller Abel Garcia ha posat de manifest que «cal aprofitar els serveis que tenim, treure’n el màxim profit. La mobilitat és un element clau per la nostra comarca, una eina bàsica i necessària” que cal potenciar» ha afegit. La campanya del Consell coincideix amb l’anunci de la rebaixa del preu del transport públic. Des del setembre, es podrà viatjar de Berga fins a Manresa i Barcelona a meitat de preu. El preu de l’abonament de 10 viatges costarà 26,65 i 35,25 euros en cada cas.