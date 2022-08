El Berguedà comença l’agost havent acollit 375 activitats, casals, rutes, colònies, acampades. Hi participen 9.371 joves menors de divuit anys i 1.791 dirigents.

D’aquestes 375 activitats, la majoria són acampades seguides dels casals d’estiu, rutes, colònies, camps de treball o casals esportius. Com ja va passar l’estiu passat, les acampades, rutes i colònies són les activitats més nombroses i és la tendència que s’està imposant els últims anys.

El Berguedà disposa de 18 instal·lacions juvenils regulades i ofereix 1635 places per fer-hi activitats de lleure per a joves de fins a divuit anys. A la comarca està prohibida l’acampada lliure. Per aquest motiu existeixen 38 terrenys per fer-hi acampades de forma legal i controlada. Així mateix, hi ha deu cases de colònies amb capacitat per a 928 persones, cinc albergs amb 478 places, dos campaments juvenils que poden acollir 160 joves i una aula de natura amb allotjament per a 69 infants.

Les activitats es fan sota supervisió i de forma controlada. Així el personal tècnic de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal s’encarrega de fer visites de seguiment a aquestes activitats per comprovar que tot funciona correctament i que totes les activitats tenen tots els permisos corresponents.