L’Ajuntament de Bagà remodelarà la plaça de Galceran de Pinós, coneguda popularment com a plaça porxada, amb l’objectiu d’integrar millor les zones porxades amb la resta de l’espai. La previsió és equilibrar el porxo inferior amb la part central de la plaça i fer una bancada en el porxo superior.

Però alguns veïns de la plaça veuen problemes en el projecte. D’una banda, temen que edificis puguin col·lapsar mentre es facin les obres, i d’altra banda demanen que el consistori tinguin en compte la seva opinió.

La plaça, que no va ser pavimentada fins als anys 60 del segle XX, és porticada, de planta rectangular i de dimensions aproximades de 61 metres per 13 metres, amb una amplada dels porxos longitudinals d’uns 4,5 metres. La topografia del nucli fa que els dos porxos i la plaça es trobin a cotes diferents: els porxos de la banda nord estan elevats quasi un metre respecte del nivell de la plaça, mentre que els de la banda sud es troben un o dos graons per sota.

La proposta, elaborada pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació, iguala el nivell de la plaça amb el del porxo inferior de manera que l’espai s’amplia de forma considerable. La porxada superior també s’incorpora a l’espai central mitjançant una bancada que té dues funcions: afavorir les circulacions transversals i ser un espai d’estança orientat a sud i ben assolellat, per seure i gaudir de les activitats que es desenvolupen a la plaça.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Bagà ha afegit a Regió7 que la plaça «ara la concebem molt longitudinalment, però amb aquests espais laterals es farà una lectura més àmplia. Aquesta plaça ha de respirar cap als costats».

Per la seva banda, els veïns veuen necessari que es reformi la plaça però qüestionen la manera en què s’ha fet i que els canvis siguin tan importants. Manuel García, veí de la plaça porxada, defensa que no es rebaixi en 90 centímetres el nivell de la plaça, «perquè qui en rebrà les conseqüències soc jo». Creu que si es rebaixa la plaça tindrà problemes d’inundacions quan plogui molt i tampoc té clar que els fonaments dels habitatges ho puguin suportar.

Dolors Costa és una altra de les veïnes de la plaça que, a més, també hi té un negoci immobiliari. Demana que s’aturi el projecte i que es consulti a tota la població, no només als veïns de la plaça, ja que «és un dels elements més emblemàtics que tenim al poble». Costa tampoc veu bé la reforma a nivell patrimonial i critica que s’hi projecti una bancada: «És una plaça on s’hi fan ballets i també la Fia-faia i no volem que hi hagi més obstacles».

Per altra banda, l’alcalde de Bagà, Joan Oña, destaca que «aquesta plaça és una de les parts més emblemàtiques de la nostra vila, per res del món la posaríem en perill». I aclareix que en aquest tipus d’obra no cal cap estudi geotècnic, però assegura que quan s’executi l’obra «es faran sondatges per veure com està el subsòl».

Mentrestant, el veí i regidor a l’oposició Pep Llamas creu que el projecte presenta «diverses deficiències» i que no s’ataca l’arrel del problema. Per a Llamas, el projecte que es vol aprovar no resol la problemàtica del clavegueram i, a més, qüestiona la proposta d’anivellar la plaça. «En cap lloc del projecte hem trobat els estudis geotècnics que ens garanteixin que les columnes i els pilars no puguin arribar a col·lapsar», sosté.

L’alcalde de Bagà diu que el projecte final es farà «amb el consens de la majoria dels veïns»

L’alcalde de Bagà, Joan Oña, explica que, de moment, només es farà l’aprovació inicial del projecte i, a partir d’aquí, «tots els veïns podran fer les propostes que considerin oportunes i presentar al·legacions». «El projecte final es farà amb el consens de la majoria de veïns», aclareix el batlle.

En la mateixa línia s’expressa a aquest diari el regidor d’Urbanisme, Marc Camps. «Si hi ha inquietuds en un sentit mirarem d’adaptar el projecte».

Els veïns han iniciat una campanya de col·locació de pancartes i recollida de firmes. De fet, aquest cap de setmana passat van instal·lar una paradeta a la plaça Catalunya (davant de l’Ajuntament) per recollir opinions, i per firmar el full per sol·licitar la paralització del projecte i l’inici del procés de participació ciutadana. Proposen que l’avantprojecte redactat l’any 2018 serveixi de document de treball, mitjançant l’aportació de tothom.