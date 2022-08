«Ens hem plantat aquí, i ens han dit que no podíem fer cap activitat»

Marc Roig és del Papiol, i amb un amic de Barcelona havien fet aquest dilluns una reserva per fer una activitat amb caiac a l’embassament de la Baells, a l’àrea del Molí del Cavaller. Però en arribar ahir a la zona es van trobar amb la sorpresa que l’empresa Indòmit ja no deixava fer activitats en la làmina d’aigua per les dificultats per embarcar, tot i que en un principi preveia allargar-les fins avui.

Ja hi havien vingut algun altre cop? Sí, és el tercer o quart any que venim a fer caiac, generalment a finals de juliol o principis d’agost. I avui venien amb la intenció de poder fer caiac? Sí, ja ens havíem muntat el dia. Veníem ara al matí a fer caiac, després anàvem a dinar a un restaurant, i a la tarda volíem fer unes cerveses. Ja teníem organitzat el dia per fer passar la calor. I entenc que ara els ha agafat de sorpresa que no podeu fer cap activitat? Sí, el problema és que ningú ens havia avisat ni ens havia explicat absolutament res. Ens hem plantat aquí, i ha sigut arribar i que ens diguessin que no podíem fer res. Ni tan sols tenen una persona que informi. El senyor del bar ens ha comentat que ha marxat tot el personal cap a casa. I ja havien reservat i us van dir que no hi havia problema? Sí, vam trucar dilluns, i havíem pagat. I els tornaran els diners? Ens volien donar un descompte, però els hem demanat que primer ens tornin els diners. I ni que sigui per les molèsties, no els costa res donar-nos algun tiquet per poder venir l’any que ve. És poca cosa però al final és la molèstia de venir, el gasoil i tot el que has fet. I han hagut de canviar tot el pla del dia? Hem estat una hora jugant a dames com senyors grans, i ara anirem a dinar. I a la tarda farem unes cerveses, si no ens han tancat la cerveseria sense avisar.