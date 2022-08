La fira dels formatges de pastor supera expectatives a la Nou

El certamen de formatges de pastor aterra amb força a la Nou de Berguedà. El municipi ha viscut una jornada matinal de diumenge concorreguda amb les parades d’aquest producte com a reclam principal.

El degoteig de persones que s’acostaven a les parades ha estat constant durant el matí. Fins i tot, en alguns moments hi ha hagut cua per copsar de prop les elaboracions i desgustar-ne o comprar-ne alguna d’elles. En menor mesura, el públic també s’ha apropat a la resta de parades d’embotits, licors o elements de bijuteria.

Era el primer any que el consistori s’atrevia a fer una mostra exclusiva dels formatges de pastor, amb el suport de l’Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans. De fet, el seu president, Josep Venturós, té la seva empresa al municipi de la Nou, Formatges Cuirols.

Venturós ha reconegut que no s'esperava que la fira congregués a tantes persones. Sobre el formatge de pastor i les característiques de les empreses que formen part de l'associació, Venturós ha destacat que "és mes sostenible, tenim ramat propi que pastura i fa una feina en els boscos. Només elaborem el que porta el ramat. Tots treballem amb llet crua i tres d'ells amb ferment propi, com es feia abans".

No s'esperava a tanta gent

En declaracions a aquest diari, productors han destacat que la mostra ha superat les seves expectatives i han destacat la importància de tenir una fira centrada només en el seu producte. A més, han tingut l’oportunitat d’intercanviar impressions amb les altres formatgeries de l’associació, entre les quals hi ha una gran relació.

“El petit format de la fira ens ha donat espai a tots. Hi ha un fil conductor entre els diferents paradistes”, ha assenyalat Carla Novella, de la formatgeria La Cabreria de Santa Maria d’Oló. Per la seva banda, Arnau Quingles, de l’Oliva d’Oliana, ha apuntat que “veniem per fer una mica de col·lectiu sense massa expectatives, però estem molt contents”.

El bullici no només s'ha concentrat a l’espai de la fira, sinó que els dos bars del poble també s'han ompliert de clients, especialment durant el migdia. A la tarda les activitats de la Festa Major van prendre el relleu i van posar punt i final a un cap de setmana rodó pel municipi.