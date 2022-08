L’esperada sala polivalent de Guardiola ja veu la llum després d’uns anys d’obres. Aquest cap de setmana, en el marc de la festa major, s’estrena un espai que ja està gairebé enllestit a falta d’acabar-ne els últims detalls.

A l’exterior, l’obra ja llueix el nou aspecte, amb trames blaves i verdoses que s’integren a l’entorn, amb les tonalitats verdoses dels arbres i el blau de la piscina que és just al costat. L’alcalde de Guardiola, Josep Lara, ha apuntat a Regió7 que només falten alguns retocs a l’interior de l’equipament, com posar un nou paviment, els lavabos i els magatzems. La previsió és que la instal·lació s’inauguri oficialment entre els mesos de setembre i octubre. L’obra ha tingut un cost d’uns 800.000 euros, sufragats gràcies a ajuts de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d’una instal·lació molt desitjada pels guardiolencs, ja que s’hi faran des d’activitats esportives fins a concerts i actes, com els d’aquests dies. S’ha de tenir en compte que el municipi no disposa, a dia d’avui, de cap instal·lació coberta d’aquestes característiques (només d’una pista a l’aire lliure).

En un principi, la sala polivalent havia d’estar enllestida el 2020, però a causa de la pandèmia ha acumulat diversos endarreriments que hauran retardat la seva estrena gairebé uns dos anys. L’equipament s’ubicarà just on ara hi ha la pista poliesportiva a l’aire lliure, al costat de la piscina municipal.

El vell pavelló, que també s’utilitzava com a sala polivalent, es va enderrocar fa deu anys perquè tenia problemes estructurals i corria el risc d’enfonsar-se pel seu mal estat.

El pregó i els concerts per als joves estrenen la sala

Divendres es va utilitzar per primera vegada la sala polivalent amb el pregó i la zumba, que va haver de ser traslladada d’ubicació a causa de la pluja, i els concerts per a joves de la nit i la matinada de Nitband, El Kiwi i DJ Alex Krift. Ahir dissabte s’hi va celebrar una altra jornada de concerts a partir de mitjanit, amb La Sra. Tomasa i DJ Morde.

La festa major finalitzarà el proper dimecres, dia 10, amb un concert, seguit de ball, amb la cobla orquestra Montgrins. Aquesta activitat es farà a la nova instal·lació a partir de les set de la tarda.