Les últimes pluges no impedeixen que els pantans continuïn buidant-se

La darreres pluges que han afectat les comarques del Berguedà i el Solsonès, i més concretament zones pròximes als embassaments d’ambdues, no han frenat, de moment, la tendència a la baixa en el nivell de les reserves.

Des del 31 de juliol passat les tronades han estat bastant recurrents durant les tardes. En les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) de Guardiola de Berguedà i Guixers s’han acumulat gairebé 50 litres en total entre tots els dies, si bé en zones pròximes del Berguedà com Vallcebre o Castellar de n’Hug els xàfecs van deixar quantitats més grans.

Però tant el pantà de la Baells com el de la Llosa del Cavall no deixen de perdre aigua. A principis de la setmana passada, la Baells tenia menys de 44 hectòmetres cúbics del total de 109,43 disponibles. Ahir se situava als 40,91, amb un nivell del 37,38%. Fa un any tenia més del 80%. Pel que fa al pantà de la Llosa del Cavall, avui el volum d’aigua és de 25,71 sobre un màxim de 80 hectòmetres cúbics, amb una reserva del 32,14%. En menys de dues setmanes ha perdut més de 2 hectòmetres cúbics.

Per altra banda, el pantà de Sant Ponç, per ser on carreguen aigua els hidroavions que lluiten contra els incendis, disposa d’una reserva acceptable de gairebé el 65%. És, a més, l’embassament més petit dels tres de la regió central, amb una capacitat de 24,38 hectòmetres cúbics.

Segons un informe del Meteocat d’aquesta setmana, el Berguedà i el Solsonès no són les comarques del país que pateixen una sequera més severa, sobretot gràcies a les pluges de finals de juliol. A més, l’organisme assegura que «desapareix la sequera a curt termini de zones com l’Anoia, Bages i sud del Berguedà. També considera que l’episodi en les capçaleres del Llobregat i el Ter no és tan greu com el de la sequera del 2005.

En declaracions a aquest diari, el meteoròleg berguedà Aleix Serra assenyala que «les tempestes que estem tenint aquests dies no serviran per omplir els embassaments ni per resoldre la sequera de llarg termini, però sí que permetran recuperar el verd a la vegetació dels prats, jardins, sotabosc i donar un respir als boscos». Finalment, afegeix que algunes rieres de les zones on més ha plogut han pogut recuperar una mica el seu cabal.