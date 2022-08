Bagà aprova inicialment la restauració de la plaça Porxada enmig d'una gran expectació veïnal

El ple de Bagà ha aprovat aquest dilluns de manera inicial el projecte de restauració de la plaça Galceran de Pinós. La proposta ha tirat endavant amb els quatre vots a favor de l'equip de govern i dels dos regidors no adscrits, l'abstenció dels tres regidors de Compromís per Bagà (PSC) i el vot contrari dels dos representants de Bagà Endavant.

La votació ha aixecat una gran expectació, com ho demostra que en l'espai del públic no hi havia cap cadira buida, i diverses persones estaven a fora. A més, a sota l'Ajuntament, un grup d'habitants del municipi esperava mentre s'estava tractant la mesura. En total, prop d'un centenar de veïns i veïnes inquiets per l'aprovació del projecte s'han concentrat entorn del consistori.

Des de Compromís per Bagà, Lluís Casas, ha reconegut que el projecte s'assembla molt a un dels que va proposar el seu partit en l'anterior legislatura, però ha demanat que no es faci la bancada en el porxo superior. A més, ha criticat l'obscurantisme que ha envoltat el projecte en les últimes setmanes.

Mentrestant, el regidor de l'oposició per Bagà Endavant i veí de la plaça, Pep Llamas, ha reclamat que es retiri el punt de l'ordre del dia davant la inquietud del veïnat, i que es torni a votar un cop hi hagi més consens.

L'alcalde diu que volen que sigui "un projecte de consens"

Després de les diverses crítiques sorgides en els darrers dies sobre el projecte, l’alcalde de Bagà, Joan Oña, ha volgut deixar clar que ara únicament s’ha portat al plenari l’aprovació inicial de la proposta i a partir d’aquí, s’inicia un procés en el qual els veïns i veïnes podran fer les propostes que considerin oportunes. Així, els habitants del municipi també podran presentar al·legacions. “Volem que el projecte final sigui de consens amb la majoria dels baganesos i baganeses”, ha assegurat Oña.

El projecte va iniciar-se el 2018 amb l'objectiu de solucionar les mancances que presenta la plaça en l’actualitat en relació amb l’estat de conservació, a la recollida i evacuació de les aigües pluvials i a les circulacions i connectivitat amb els espais coberts dels porxos, tot mantenint el caràcter actual de l’espai. És important destacar que la plaça no va ser pavimentada fins als anys 60 del segle XX i que té dos porxos que es troben en cotes diferents. Els de la banda nord s'eleven un metre respecte del nivell de la plaça i els de la banda sud es troben un o dos graons per sota.

La intervenció suposarà una inversió d'uns 500.000 euros i contempla diverses actuacions com igualar el nivell de la plaça amb el del porxo inferior o incorporar la porxada superior a l’espai central de la plaça mitjançant la creació d’una bancada per afavorir les circulacions transversals i alhora ser un espai d’estança.