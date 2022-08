Bagà fa la primera aprovació del projecte de la plaça porxada enmig d’una gran inquietud veïnal

El ple de Bagà va donar llum verda ahir al projecte de restauració de la plaça Galceran de Pinós. La proposta va tirar endavant amb els quatre vots a favor de l’equip de govern (Junts per Bagà-ERC) i dels dos regidors no adscrits, l’abstenció dels tres regidors de Compromís per Bagà (PSC) i el vot contrari dels dos representants de Bagà Endavant.

La votació va aixecar una gran expectació, com ho demostra que a l’espai del públic no hi havia cap cadira buida, i diverses persones estaven a fora. A més, a sota l’Ajuntament, una gran munió d’individus esperava mentre s’estava tractant la mesura. En total, prop d’un centenar de veïns i veïnes inquiets per l’aprovació del projecte es van concentrar entorn del consistori. La seva preocupació es feia evident en les cares d’atenció a dins i fora de l’Ajuntament, però aquest diari tampoc va percebre cap gest o reacció ostensible durant els discursos del ple. Ja abans d’arrancar el debat de la mesura, el regidor de Bagà Endavant, Pep Llamas, va fer una declaració d’intencions de la seva intervenció posterior. El també conseller comarcal va reclamar que es retirés el punt de l’ordre del dia i que es tornés a debatre un cop s’hagués respectat la participació de tota la ciutadania. Immediatament, l’alcalde de Bagà, Joan Oña, li va replicar que el punt preveu que tothom hi pugui dir la seva a partir d’avui, ja que s’obre el període de 30 dies d’al·legacions. El regidor d’Urbanisme, Marc Camps, va destacar que el projecte prové del govern del PSC de l’anterior legislatura, «quan es fa evident i necessària la intervenció per resoldre les deficiències de la plaça Galceran de Pinós. Camps va argumentar que la pluja genera humitats en els porxos de la façana sud perquè té poc pendent, recull l’aigua per embornals puntuals i l’estat del paviment fa que l’aigua tampoc es pugui escórrer per les reixes . El projecte preveu inversions pel valor d’uns 500.000 euros i contempla diverses actuacions com igualar el nivell de la plaça amb el del porxo inferior o incorporar la porxada superior a l’espai central de la plaça mitjançant la creació d’una bancada per afavorir les circulacions transversals i alhora ser un espai d’estança. En aquest sentit, s’ha de destacar que la plaça, que no va ser pavimentada fins als anys 60 del segle XX, té dos porxos que es troben en cotes diferents: els porxos de la banda nord estan elevats quasi un metre respecte del nivell de la plaça, mentre que els de la banda sud es troben un o dos graons per sota. La plaça Galceran de Pinós està documentada el 1290 i constitueix l’espai central del nucli i és el punt neuràlgic que aplega mercats, fires i manifestacions festives. El PSC critica el govern amb to conciliador i Bagà Endavant genera un clima nostàlgic Els grups de l’oposició, Compromís per Bagà (PSC) i Bagà Endavant van retreure al govern manca de transparència , però van utilitzar diferents fórmules i no van coincidir en el sentit de vot. D’una banda, el portaveu del grup socialista, Lluís Casas, va declarar que «hi ha el suficient caldo de cultiu perquè el PSC voti en contra. Però la nostra manera de fer política no és la d’obrir ferides del passat o ser sectaris». Casas va reconèixer que el projecte s’assembla molt a una de les tres propostes que va fer la seva formació en el darrer mandat, però va reclamar que s’elimini l’element de la bancada si genera molta oposició veïnal. Mentrestant, Pep Llamas, de Bagà Endavant, va agrair als veïns l’escalf en la recollida de signatures, i visiblement emocionat, va dir que és una falta de respecte no escoltar abans les persones que «han ballat moltes hores a la plaça, hi han menjat arròs i s’hi han pelat els genolls».