L’informe del perfil i hàbits del turista que visita el Berguedà elaborat pel servei de turisme de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, amb la col·laboració del LABturisme de la Diputació de Barcelona, conclou que el turista que va visitar la comarca al 2021, va gastar un 6,8% més que l’any anterior i que van allargar l’estada 0’3 nits. És a dir que van gastar un total de 156,8 € per persona durant tota l’estada i que van fer una estada de 3’5 nits de mitjana.

Aquestes són les xifres més remarcables de l’estudi, que també ens aporta altres informacions, com ara que el perfil dels visitants del Berguedà són majoritàriament catalans (96% del total), tenen una edat mitjana de 44 anys i viatgen en petits grups familiars (57%).

Els principals motius pels quals els turistes trien la comarca del Berguedà són l’allotjament (28%), l’entorn natural (21%) i la muntanya (14%).

Un cop aquí, les activitats que han realitzat han estat principalment passejades tranquil·les i “relax”, activitats a l’aire lliure i degustació de la gastronomia.

Les dades també ens diuen que gairebé la meitat dels clients planifiquen el viatge cercant la informació per internet (49,7%) i crida l’atenció el fet que un 24,5% manifesten que no han cercat cap tipus d’informació abans d’emprendre el viatge.

L’allotjament preferit pels visitants ha estat el càmping (un 65% hi ha estat), seguit pels allotjaments rurals i els hotels o pensions (16,6 i 16,3% respectivament). En aquest sentit, se’n destaca que el turisme rural ha baixat un 5,4% en relació a l’any anterior.

De l’informe cal remarcar, que un 43% dels visitants estarien disposats a pagar fins a un 10% més per rebre un servei més sostenible, i un 23,6% estarien disposats a pagar fins a un 20% més. Aquesta dada ens confirma que l’aposta que està fent la comarca per la sostenibilitat de l’oferta turística, a l’hora d’atreure visitants i d’incrementar la despesa, és encertada i acceptada per part dels visitants.

Finalment, mencionar que un cop fet el viatge, la valoració global del Berguedà és de 8,8 punts sobre 10. Sent l’entorn natural el què valoren més positivament (9,6 punts), seguit del caràcter i amabilitat de la gent (9) i la manca de soroll juntament amb la seguretat personal (8,9). A l’altra costat de la balança hi trobem el transport públic que aprova just amb un 5.

Aquest informe de perfil i hàbits del turista de la Destinació Barcelona l’ha elaborat l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, a partir d’una operativa estadística de l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió, del qual se segreguen els resultats de la comarca.