El cicle de visites guiades Berga viu l’estiu fa parada aquest dissabte a l’església de Sant Pere de Madrona. Serà una activitat nocturna, amb l’objectiu que els participants gaudeixin la lluna plena d’agost a l’entorn natural de l’església romànica. També coincideix, a més, amb un dels millors dies per veure les llàgrimes de Sant Llorenç.

L’activitat arrancarà a les 10 de la nit. El punt de trobada és el trencant de la carretera de Queralt, on hi ha l’indicador per anar a Sant Pere de Madrona. L’activitat és gratuïta i les places són limitades. Es pot demanar més informació i fer la reserva al telèfon 93 821 13 84 o bé a través del correu aj022.ofturisme@ajberga.cat.

A banda, el dilluns a les 7 de la tarda es farà una nova activitat en el marc del cicle. Serà una ruta pels Espais de Patum, sense incloure la visita a l’exposició de la comparseria patumaire. El punt de trobada serà al Museu Comarcal i les reserves s’han de formalitzar de la mateixa forma que en l’altra activitat.