«És una prova pilot per poder-ne treure dades i analitzar-les»

Moisès Masanas és l’alcalde de Saldes i ens ha atès per valorar aquests primers dies de la prova pilot. Malgrat que l’estudi i, per tant, les conclusions arribaran un cop s’acabi el servei de bus, els resultats que se’n poden treure ara són evidents: la quantitat de cotxes que hi havia abans i la que hi ha ara és molt diferent.

Com valoreu aquesta decisió?

Quan el parc natural pren aquesta decisió, ens consulta, i nosaltres diem que veiem que aquests últims anys hi ha hagut un problema de massificació, no de persones, sinó de cotxes, i se’ns planteja la possibilitat de fer una prova pilot. Demanem que es faci amb el màxim consens i explicant a tothom què és aquest prova i quins són els objectius.

Els veïns han vist positivament aquesta proposta?

Sempre passa que hi ha tot tipus d’opinions, de vegades som tres i hi ha quatre opinions (riu). No es fàcil consensuar, però jo crec que en general tothom ha entès que hi havia un problema i s’intenta buscar-hi una solució. És una prova pilot, no és una cosa fixa, precisament perquè en puguem treure dades i analitzar-les.

El comerç del poble ha notat un augment de visitants?

Amb l’analítica final que farem la setmana que ve podrem obtenir més conclusions, però jo crec que sí que hi ha repercussió, perquè si la gent abans aparcava en una altra zona i ara es veu obligada, durant certes hores, a aparcar al nucli, un cop és a Saldes, és lògic que hi hagi més afluència als comerços, hi hauria d’haver una relació. Però, com deia, les dades les sabrem un cop s’hagi acabat aquesta prova pilot

Ha pujat amb el bus al mirador? Hi ha molta diferència respecte a abans de la mesura?

Hi ha bastanta diferència. També s’ha de dir que és un any atípic, és a dir, aquests dos darrers anys, que amb la pandèmia la gent no feia viatges llargs i feia més turisme de proximitat, hem tingut uns valors de freqüentació a la zona més alts de l’habitual. Però, certament, vaig fer un viatge dilluns passat i he pujat un parell de vegades més, i la imatge ha canviat moltíssim.

En espera de les dades, creieu que es podrà mantenir?

Quan tinguem les dades, podrem treure’n conclusions, la nota final es posa quan s’ha acabat el curs i fer-ho a la meitat és difícil. Malgrat això, és evident que a l’entorn de llocs de màxima afluència de públic hi ha moments puntuals que s’han de prendre decisions que protegeixin l’espai, perquè fins i tot és desagradable arribar a un lloc que és un espai natural i trobar-te amb problemes d’aparcament com si volguessis entrar a la plaça Catalunya. No és bo ni per a l’entorn ni és bo per al ciutadà que vol viure un dia de muntanya.

Amb quin format?

No ho sabem, amb les dades ho analitzarem i prendrem les decisions. Hem de saber com ha repercutit en el refugi Lluís Estasen, en els ramaders que tenen els ramats a les zones properes al mirador, en els comerços locals, econòmicament com ha anat la prova pilot al parc natural... Haurem d’agafar totes aquestes dades i analitzar-les, posar-les a l’equació i veure si la valoració ha estat positiva o no.