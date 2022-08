Matías Pereira és un dels conductors del bus, i vam voler parlar amb ell per saber què era el que havia vist al llarg d’aquests dies de prova pilot.

Personalment, com valora la proposta?

Molt bé, crec que és un bon pas, la gent hi està conforme i, fins i tot, de vegades es formen petites converses entre els passatgers que no es coneixen entre ells. És una manera de relacionar la gent i de promocionar el parc natural, i per al medi ambient és molt positiu.

Quanta gent hi acostuma a pujar? Hi ha franges de més afluència?

Als caps de setmana hi ha gent a totes hores, i entre setmana les hores més concorregudes són a primera hora del matí i al migdia. Acostumem a tenir unes deu o dotze persones per viatge.

La gent està ben informada o es troba casos de persones sense tiquets?

Hi ha una gran varietat de gent, la gran majoria ve informada i ha comprat els tiquets prèviament, però, en ser tot força nou, sempre hi ha alguna persona gran que li costa una miqueta més.

Els passatgers són gent allotjada aquí o venen només a passar el dia?

Hi ha una gran barreja entre persones que venen de pas i gent que s’allotja aquí. Pel poc que els demano o sento, jo diria que un vint per cent de les persones que venen estan allotjades al refugi i l’altra vuitanta per cent són persones que només estan de pas.