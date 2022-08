La plantació d’arbrat públic de l’any 2022 a la ciutat de Berga inclou més de 60 arbres a diversos espais de la ciutat, com ara la Valldan, el camp de futbol, la ronda Moreta, Casampons i la plaça d’Europa, entre altres reposicions puntuals. En la majoria de casos es tracta de la substitució d’arbres que es trobaven en mal estat o que no eren adequats per a l’espai on es trobaven, però també hi ha incorporació de nou arbrat, amb l’objectiu de continuar avançant cap a una ciutat més verda i amb millor arbrat, més segura i que afavoreixi el confort tèrmic i una major qualitat de l’aire.

Per garantir la supervivència dels més de 150 arbres plantats entre l’any passat i enguany, a finals de maig l’Ajuntament va adquirir un nou dipòsit de 8.000 litres de capacitat per poder fer front a l’esquena de reg estival mitjançant el personal de la brigada municipal.