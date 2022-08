Avui Gironella dona el tret de sortida a la festa major, que s’allargarà durant 8 dies i recuperarà la normalitat en totes les activitats després que en els últims anys s’hagin hagut de replantejar alguns actes a causa de la covid-19.

El plat fort d’aquesta primera jornada és la ballada de l’Almorratxa, que es fa a la plaça de la Vila en sortir de l’església per l’ofici major a sant Roc. El consistori vol posar en valor el patró del municipi i és per això que l’Almorratxa es balla avui, dia de Sant Roc, i no el diumenge de Festa Major.

L’any passat va ser el primer en que es va introduir aquest canvi de data. El 2016 es va recuperar la ballada sortint de missa a la plaça de la Vila. Fins llavors només es feia en el festival de dansa folklòrica de dissabte a la nit.

«Volem que Sant Roc deixi petjada, i que la ciutadania s’anoti a l’agenda les dates de la festa, ja que és important no només celebrar-ho, sinó que la població també hi participi i ho visqui», va explicar Font en la presentació del cartell fa unes setmanes.

El ball de l’Almorratxa simbolitza un casament. En aquest ball, el senyor feudal utilitza una almorratxa, amb la qual en un punt determinat de la dansa perfuma a les noies, recreant el dret de cuixa que tenia sobre elles. L’origen de la dansa de l’Almorratxa s’ha de cercar a l’edat mitjana. Des de principis del segle XX no ha patit canvis.

Per altra banda, durant els 8 dies de festa major hi haurà concerts per a tots els públics, amb grans grups i orquestres com ara La Fúmiga, El Pony Pisador, l’Orquestra Venus, Les Anxovetes o el tribut a l’Oreja de Van Gogh, entre altres.

Una de les novetats és que els concerts joves tornen a ser gratuïts i es recupera l’espai Vermusic a la plaça de l’Església. En canvi, els espectacles de les orquestres Venus i Metropolis sí que seran de pagament, amb un cost d’entre 4 i 6 euros. Les actuacions musicals es faran a la plaça de l’Estació i la plaça de la Vila.

Activitats per als més petits

A més, hi haurà activitats per un públic infantil i familiar, com ara una festes de l’escuma i confeti, la presentació del conte del Gegants de Gironella El fil desfilat, jocs de cucanya, una tarda d’inflables a la piscina municipal amb entrada lliure i l’espectacle d’animació familiar amb Més Tumàcat.

El programa d’actes complet es pot consultar a l’aplicació de Gironella o a través del següent enllaç: https://gironella.cat/images/pdf/2022/santroc22-gironella.pdf. El cartell de la festa posa èmfasi en l’almorratxa, per reivindicar-la com a símbol d’identitat de les festes, però també del municipi.