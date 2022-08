Gósol va estrenar ahir enmig d’una gran expectació els capgrossos de mossèn Ballarín i mossèn Ramon Anglerill. Es tracta d’una iniciativa de l’Associació Cultural mossèn Ballarín per homenatjar dos personatges molt lligats al municipi i que està vinculada al centenari del naixement de Ballarín. S’havia de celebrar el 2020 però la pandèmia va obligar a posposar-ho.

Tot i que els capgrossos es van presentar en públic a la tarda, durant el matí moltes persones que transitaven pel poble ja els van poder veure per sorpresa i es van fer fotos amb ells, ja que es va fer la benedicció de les figures després de sortir de missa.

A la tarda, es va viure un emotiu acte que va comptar amb la presència de públic d’altres municipis de la comarca. En la vessant institucional, hi havia alcaldes de municipis com Saldes, la Vansa i Fórnols i Josa de Cadí, on mossèn Ramon Anglerill hi feia missa. Tampoc hi van faltar els gegants de Saldes.

Per costejar la despesa de l’elaboració dels capgrossos, l’associació que els ha promogut ha organitzat una sèrie d’actes per recaptar diners. Ahir durant l’acte ja va recollir aportacions i per aquest dijous ha preparat una arrossada popular, ja que l’arròs de muntanya era un dels plats preferits de mossèn Ballarín.. Carme Marcos, membre de l’entitat, va comentar que esperen sufragar a través de les donacions el cost total de les figures, que s’enfila per sobre dels 4.500 euros.

Capgrossos femenins

En paral·lel, l’associació treballa amb el projecte de fer dos capgrossos femenins, que serien de la padrina de Gósol i d’una dona que porta el pa carregat al cap, tot que aquesta última idea encara s’ha d’acabar de definir.

Un cop aquestes altres figures estiguessin enllestides, la intenció és realitzar una coreografia i recuperar una música per fer el ball de Déu amb tots els capgrossos. Es tracta d’una dansa que es feia antigament al poble.

Mossèn Ballarín va viure en aquesta població de l’alt Berguedà l’última part de la seva vida i, de fet, és on està enterrat per desig d’ell mateix. Per la seva banda, mossèn Ramon Anglerill va ser rector de la població gairebé mig segle, des del 1970 fins al 2019, l’any de la seva mort.