Gósol va inaugurar aquest dilluns els capgrossos de mossèn Josep Maria Ballarín i mossèn Ramon Anglerill, dues figures molt estimades pels habitants del municipi. Aquesta iniciativa va sorgir de l’Associació Cultural mossèn Ballarín per homenatjar dos personatges molt lligats al municipi i que està vinculada al centenari del naixement de Ballarín.

Mossèn Ballarín va viure en aquesta població de l’alt Berguedà l’última part de la seva vida i, de fet, és on està enterrat per desig d’ell mateix. Per la seva banda, mossèn Ramon Anglerill va ser rector de la població gairebé mig segle, des del 1970 fins al 2019, l’any de la seva mort.

Com s'han fet?

Els capgrossos de mossèn Ballarín i mossèn Ramon Ballarín han estat elaborats pel Taller Casserras de Solsona, que compta amb una gran experiència experiència en crear i restaurar imatgeria popular i que treballa amb material tradicional.

Teresa Casserras, una de les propietàries de l'empresa, ha detallat que primer va fer-se l’escultura amb fang a mida real, i es va procedir a fer la reproducció amb cartró pedra. Posteriorment, va estucar-se i fer-se el policromat.

A més, el taller també ha realitzat el vestuari i els complements de cada personatge. Es tracta d’un puro en el cas de mossèn Ballarín i un llibre en el de mossèn Ramon Anglerill.