Debat obert en una plaça icònica

La plaça Galceran de Pinós és un símbol per Bagà i els seus vilatans. Coneguda popularment com a plaça porxada, és l’escenari de la majoria de les manifestacions festives que tenen lloc al municipi. La imatge més emblemàtica que segurament hom té és la de les faies cremant i la de la rotllana posterior ballant al ritme de la música de la festa. Però durant l’any també s’hi fan activitats ben concorregudes com ballets o la Festa de l’Arrós.

Tots aquests actes es podrien fer d’aquí a un any aproximadament en una plaça renovada, que mantindria senyes d’identitat com els porxos o el tipus de rajoles -noves, això sí- però amb canvis no poc importants que han de variar la concepció que avui té la ciutadania de la plaça i facilitar una millor evacuació de les aigües pluvials. Però aquestes reformes no convencen a tots els vilatans.

Concretament, el nivell de la plaça es rebaixaria entre 50 i 60 centímetres per equilibrar-la amb l’alçada del porxo inferior, mentre que per accedir al superior s’hi faria una bancada amb diferents nivells. En aquesta zona també es preveu fer-hi una rampa per persones amb problemes de mobilitat.

Aquest és el punt que genera més inquietud entre alguns veïns, que temen per l’estabilitat de les columnes. En aquest sentit, l’Ajuntament apunta que abans de començar les obres ja es miraran els fonaments, però considera innecessari fer un estudi geotècnic, com reclamen veïns i el grup de l’oposició al consistori, Bagà Endavant.

En l’actualitat, hi ha unes escales per salvar el desnivell de gairebé un metre entre la plaça i la porxada superior, mentre que en la inferior la diferència és menys important. Tot i això, algunes persones que volen accedir a les zones porxades ho fan pels extrems on l’alçada és la mateixa.

Pel consistori les actuacions són necessàries perquè les zones dels porxos s’integrin en la resta de la plaça i siguin també un espai de passeig pels vilatans. A dia d’avui, més enllà del bar del porxo superior que té un nombre destacat de clients, les persones circulen principalment pel centre de la plaça.

Per altre costat, entre l’espai central de la plaça i el porxo inferior hi aniria una línia d’evacuació de les aigües pluvials. L’objectiu és acabar amb les humitats que es generen en els baixos de les cases. No obstant, una veïna de la plaça consultada per aquest diari sosté que en episodis de pluges importants l’aigua no es podrà evacuar correctament i que els problemes d’humitats persistiran.

Altres persones que prenen un beure en un bar de la plaça porxada i que tenen la segona residència al poble opinen, amb reserves perquè no coneixen a fons el projecte, que la restauració pot ser positiva sempre i quan la plaça conservi el caràcter actual i es deixi opinar els veïns.

Mantenir o renovar

Més enllà de qüestions específiques del projecte, aquest diari ha pogut copsar una diferència de criteri en funció de l’edat. Mentre les persones joves o de mitjana edat tendeixen a veure amb més bons ulls la remodelació prevista de la plaça, altres de mes grans sostenen que amb una renovació del paviment ja seria suficient.

«Els porxos no es podrien ni tocar. Em sembla una aberració canviar la fesomia de la plaça», defensa Montse Devesa, veïna de la plaça. Una altra vilatana assenyala que se li farà estrany veure la plaça diferent tot i que no descarta que un cop remodelada li acabi convencent.

Per altra banda, Neus Solà, que viu a prop de la plaça, no es mostra en contra de la restauració però creu que als veïns «els va caure el projecte com una galleda d’aigua freda» perquè no se’ls hi va explicar abans de presentar la proposta que es va aprovar en el ple.

El període d’al·legacions ja està obert. L’Ajuntament assegura que estudiarà si alguna d’elles es pot incorporar al projecte però puntualitza que les que expressen un punt de vista personal difícilment es podran tenir en compte.