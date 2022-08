Pocs dies després de donar-se per acabada la prova pilot que ha restringit el pas de vehicles fins al Mirador de Gresolet i ha posat a disposició dels muntanyencs un bus llançadora, Saldes fa una primera valoració positiva de la iniciativa i de l’impacte que ha tingut en els bars i restaurants del municipi.

L’alcalde de la població, Moisès Masanas, ha destacat a Regió7 que les impressions que ha pogut copsar dels establiments locals són positives. «La percepció és que no ha anat gens malament que se sortís des d’aquí i que hi hagués una zona d’espera», destaca Masanas. En aquesta línia, el batlle sosté que «és una dada objectiva que la gent ha passat més per dins el municipi. Alguns dels que han deixat el cotxe a Saldes es probable que haguessin anat directe al mirador», afegeix.

No obstant això, tant el batlle com els responsables del Parc Natural del Cadí-Moixeró consideren que encara és aviat per extreure conclusions més precises, a l’espera de que es coneguin els resultats d’una enquesta que aquests dies es fa arribar a usuaris, propietaris de la zona, restauradors o ramaders. Des del parc tampoc s’ha volgut facilitar la xifra de persones que han agafat el bus durant les dues setmanes de la prova.

La percepció, però, és que hi ha hagut menys nombre de visitants respecte a aquestes mateixes dates dels dos últims estius. Ara falta per saber si aquesta tendència es confirma en el que queda d’agost o sí, pel contrari, s’apropen més excursionistes aprofitant que l’accés a Gresolet ja es pot fer en cotxe a qualsevol hora.

Pel que fa a l’afluència del passat cap de setmana amb els tres dies festius, Masanas diu que no es va detectar un increment de muntanyencs. A falta de les xifres oficials, el batlle no descarta que inclús hi hagués menys visitants que el cap de setmana anterior.

«És evident que no ha estat un any de massificacions però hem de mirar en quin percentatge», comenta l’alcalde. El consistori compararà les dades del Pedraforca amb les d’altres indrets turístics com Palomera o el Centre Astronòmic per tenir una visió mes general de la freqüentació del medi natural d’aquest estiu.

Per altra banda, Masanas ha apuntat que la prova ha funcionat sense massa problemes, més enllà d’alguna disfunció de les primeres jornades que progressivament es va anar corregint. En aquest sentit, ressalta que el primer dia no es va senyalitzar en quin punt es tallava la carretera i que hi va haver desconcert entre alguns visitants sobre els horaris i com s’havia de fer la compra dels tiquets.