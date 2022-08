Les precipitacions d’aquestes últimes setmanes al Berguedà han fet créixer les esperances de cara a la temporada de bolets. Però no són suficients i les properes jornades seran fonamentals per predir si els boscos de la comarca s’ompliran de rovellons, o bé, se’n faran més a comptagotes.

El micòleg Josep Ballarà ha destacat a aquest diari que ja es fan alguns bolets testimonials a l’alta muntanya. En el cas dels rovellons, però, Ballarà apunta que calen unes condicions d’humitat persistents durant dues i tres setmanes perquè es puguin desenvolupar. «Si les tempestes continuen, la primera quinzena de setembre tindríem bastants rovellons», augura.

Més pessimista es mostra el president de la Penya Boletaire de Berga, Ramon Minoves, que preveu una temporada més aviat dolenta a causa de la sequera i calor extrema dels últims mesos. En la mateixa línia que el micòleg, Minoves apunta que hauria de ploure de forma «molt continuada» perquè els rovellons poguessin començar a créixer.

La segona quinzena d’agost acostuma a ser una època ja bastant propicia perquè els primers rovellons apareguin en zones de muntanya. Però enguany, ressalta Ballarà, encara no han tingut suficients dies per créixer.

Tot i això, Minoves comenta que hi ha zones del Berguedà on sí que és probable que es puguin trobar bolets. Es tracta de llocs bastant frescos i on s’han acumulat quantitats de pluges força destacables darrerament, com ara al voltant de Sant Jaume de Frontanyà i Castellar de n’Hug. Un altre punt habitual on es fan bolets en ple estiu és als Rasos de Peguera, per la seva alçada de gairebé 1.900 metres.

Ballarà i Minoves estableixen la barrera dels 20ºC com a límit de temperatura entorn la qual els rovellons poden créixer -amb algun pic per sobre esporàdic-, tot i que la franja ideal és d’entre 5 i 15 graus, considera Ballarà. A més, el micòleg creu que una nova onada de calor ara seria letal per la temporada de rovellons. «El bolet que ha començat un cicle i s’estronca ja no torna a fer el cicle. És una opinió personal», puntualitza.

Per altra banda, Ballarà diu que les fortes ventades característiques de les tempestes d’aquest mes no són perjudicials sempre i quan vagin acompanyades de pluja i humitat, però acaba advertint que amb el canvi climàtic la tendència és que les condicions pels bolets empitjorin.