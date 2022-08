El Consell Comarcal inicia una campanya per recordar a la ciutadania la importància de separar correctament la matèria orgànica. Aquesta acció es durà a terme a través de les xarxes socials de l’ens. El missatge que es vol transmetre és que al cubell de l’orgànica no s’hi poden llançar materials que no siguin biodegradables. En els darrers anys s’ha detectat un augment del percentatge de materials impropis -elements no biodegradables-, que van a parar al bujol de l’orgànica.

Cada any es realitzen dues revisions de la fracció orgànica que recull la ciutadania per detectar el nivell d’impropis que contenen. Aquestes operacions es fan a través d’una empresa especialitzada. Dos operaris separen manualment 300 quilos de càrrega de matèria orgànica d’un dels camions que transporta aquest residu fins a les instal·lacions de Font Ollera abans de portar-los a la planta de compostatge de Manresa on es composten. Els materials no biodegradables més habituals que van a parar a la fracció orgànica dels 12 municipis que fan el porta a porta són: bosses i envasos de plàstic i film, peces metàl·liques, tèxtil, bolquers, caixetes de fusta, paper, vidre, runes o sorra (de gat per exemple), i tovallons de paper tintats.