Un matí entre el desconcert de Pedret

Després d’uns dies en què l’estiu ha donat alguns signes de feblesa, la calor moderada es torna a fer notar aquest cap de setmana i en aquestes circumstàncies moltes persones opten per refrescar-se en rius, rieres i tolls. I si parlem de zones de bany en l’àmbit de les comarques centrals és gairebé un pecat no pensar en el pont de Pedret i les seves aigües transparents però fredes.

Moltes persones d’arreu de Catalunya escullen aquest indret per passar un dia envoltats de natura i fer-se passar la calor. Però la gran majoria desconeix que aquest estiu no s’hi pot arribar en cotxe perquè s’hi ha tancat el pas, tal i com ja ha explicat aquest diari. Els visitants, aconsellats en molts dels casos pel que han trobat a Internet i guiats per un GPS, creuen que podran arribar al lloc sense gairebé caminar.

Entren a Berga per la sortida centre, i just després de passar per davant de l’Institut Guillem de Berguedà, es troben amb una sorpresa que els fa canviar els plans: un senyal que prohibeix el pas i un cotxe de Mossos amb un agent que els obliga a aturar-se. Aquesta és la situació que hi havia ahir al migdia i que Regió7 va poder copsar de primera mà sobre el terreny.

Alguns vehicles arribaven fins a l’alçada de l’agent, que els informava de la restricció d’accés pels vehicles motoritzats i de les alternatives que tenen per arribar-hi, que en tots els casos passen per caminar. D’altres s’aturaven i, veient la situació, giraven a la dreta com si anessin a la Serra de Casampons.

Sigui com sigui, si volen capbussar-se sota el pont medieval s’ha de fer camí a peu. Això sí, tenen dues opcions. Caminar menys de 3 quilòmetres des de Berga o anar amb cotxe fins a Cal Rosal i deixar-lo allà per fer la Via Verda, que tampoc està oberta al trànsit motoritzat.

Ambdós recorreguts tenen una part positiva i negativa. Des de Berga hi ha uns 2 quilòmetres menys però de tornada el camí fa pujada i bona part de la caminada és sense ombra. Des de Cal Rosal són gairebé 5 quilòmetres però la ruta és més agradable, amb força punts ombrívols i sense pràcticament desnivell. També hi ha una altra alternativa, arribar-hi amb taxi, tot i que això suposa haver de pagar.

Aquest diari va poder copsar que la majoria de persones opten per baixar a peu des de Berga, tot i que alguns preferien girar i deixar el cotxe a Cal Rosal. S’ha de tenir en compte, a més, que per fer un bany no és necessari arribar fins a Pedret, ja que el Llobregat transcorre paral·lel a la Via Verda des de Cal Rosal.

Menys multes

Ahir es van posar menys multes que en l’últim cap de setmana llarg, com a mínim durant el matí, a causa del control policial perquè ningú se saltés la normativa. Fins a la 1 del migdia, quan es van retirar tant els Mossos com la Policia Local, tan sols s’havien interposat tres sancions a vehicles que havien aparcat uns metres més amunt de l’abocador. Va ser en aquest moment quan alguns turismes van tornar a fer cas omís de la prohibició, però minuts més tard aquest diari va veure com feien marxa enrere i se’n tornaven a Berga per evitar ser multats.

Una parella d’Esparreguera van ser uns dels sancionats. En declaracions a aquest diari, Angela Muñoz va assegurar que no havien vist la senyalització i que es van assessorar a través d’una web que deia que es podia arribar en cotxe fins al pont. En la mateixa línia, un noi que es va trobar la multa al vehicle estava sorprès i afirmava no haver vist el senyal vertical.

El desconcert generalitzat entre les persones de fora de la comarca contrastava, com és lògic, amb la coneixença de la restricció dels locals, que es mostraven a favor de restringir el pas als vehicles motoritzats. De fet, el seu objectiu no era banyar-se a Pedret sinó fer una ruta circular fins a Cal Rosal i tornar després cap a Berga o Avià, d’on venien els senderistes consultats de la comarca.