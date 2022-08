La Festa Major d’Avià torna amb total plenitud aquest cap de setmana, i amb algunes noves activitats orientades a un públic jove. La principal serà la iniciació del Joc de la Pastanaga, un joc participatiu i interactiu per a la gent del poble que es podrà jugar a partir de la nit de dijous fins a la nit de diumenge.

El joc l’ha proposat i impulsat l’Esplai d’Avià i consistirà a entrar a una aplicació per a mòbils o tauletes a través d’un enllaç que es facilitarà. De tots els participants registrats, el que més persones del poble elimini i que no quedi eliminada guanyarà. Els rivals es podran batre de dues maneres: clavant una pastanaga a la persona pel carrer o la segona o bé col·locant-li un gomet al cos. També hi haurà tècniques i mètodes de defensa: portar una armilla reflectora posada o un flotador al cos.

Per altra banda, s’ha organitzat per a dissabte, 27, un partit d’ultimate frisbee, obert per a tothom per tal de donar a conèixer aquest esport i per captar i generar interès a la resta de jovent del poble. L’objectiu en un partit d’ultimate és anotar el major nombre de gols possible fent-se amb el control d’un frisbee a la zona d’anotació contrària mitjançant passades, sense que caigui ni sigui interceptat pels rivals i sense córrer amb el disc a la mà.

Un altre acte destacat és l’actuació i espectacle de màgia a càrrec del Mag Lari del divendres al vespre. A més, després d’uns anys d’absència, torna el teatre a la Sala Gran de l’Ateneu amb l’obra Mans lliures. És una adaptació de la pel·lícula Perfectos desconocidos, que protagonitzarà l’Agrupació Teatral Avianesa.

Finalment, tornen els concerts divendres i dissabte a la nit, la cercavila i el correfoc, i els Jocs Ximples canvien de data: seran divendres al matí en comptes de dissabte a la tarda.