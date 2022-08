Onze pastors de gossos d’atura es veuran les cares a Castellar de n’Hug

La cita al municipi més alt de la província de Barcelona serà la penúltima de la competició d’aquest any, que acabarà a Ribes de Freser (Ripollès) el cap de setmana vinent. Els dos participants amb més punts al final del campionat obtindran una plaça per ser en un torneig al País Basc, que es farà al mes de setembre.

Els altres concursos que comptabilitzen per a la competició es fan a Prades (Baix Camp), Llavorsí (Pallars Sobirà) i Canillo (Andorra). La majoria de pastors repeteixen en tots els concursos per tenir opcions de ser en la cita de terres basques, però alguns només s’inscriuen en proves concretes.

L’alcalde del municipi, Salvador Juncà, ha explicat a Regió7 que hi haurà pastors del País Basc, Mallorca, Castelló i Andorra, a part de Catalunya. La majoria són participants experimentats i homes. Enguany, però, l’alcalde destaca la presència d’una noia que ha acabat el grau universitari de veterinària.

El concurs constarà de tres proves, les mateixes que es van fer en l’edició del 2019. En la primera el gos ha de passar entre unes banderes, la segona consisteix en fer passar les ovelles per un tancat, i en l’última s’ha d’aconseguir que el ramat entri en un cercle. Els tres primers classificats s’emportaran un trofeu i premis en metàl·lic. L’esdeveniment se celebra al Prat del Castell i arrancarà a les 11 del matí de diumenge.

El poble espera rebre al voltant de 2.000 persones i els allotjaments ja estan plens

El Concurs de Gossos d’Atura és l’activitat que genera més impacte turístic a Castellar de n’Hug. Segons l’alcalde, Salvador Juncà, s’espera que passin pel municipi prop de 2.000 persones durant la jornada de diumenge i que en tot el cap de setmana s’hi allotgin unes 600 -més del triple de la població censada-, amb l’al·licient de que dissabte es celebra la Fireta de la llana.

Aquesta mostra, que aplega parades principalment sobre aquest teixit, es va crear el 2019 com a complement del concurs i en els dos últims anys ha guanyat pes. El 2021, de fet, es va estendre als dos dies de cap de setmana amb l’absència de la prova.

Pel que fa a l’ocupació hotelera, els allotjaments del poble ja estan tots plens i acolliran més de 200 visitants, que són els lits dispnibles. Des de l’Hostal La Muntanya comenten que fins i tot ha trucat més gent que altres anys per reservar taula per dinar diumenge.

Per la seva banda, a l’Hostal La Neu prefereixen ser més prudents perquè enguany l’estiu ha estat més fluix. Això sí, una reserva ja la tenen assegurada: la dels pastors, membres de l’organització del concurs i el personal de l’Ajuntament, Cada any trien aquest establiment per anar a dinar i és on passen la nit els pastors.