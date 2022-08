L’ascensor del Santuari de Queralt torna a estar en funcionament des de dissabte passat i de manera definitiva, segons el govern local. L’Ajuntament ha signat un acord amb la parròquia per gestionar-lo. El consistori n’assumeix el manteniment i el guardià de Queralt, Albert Pujol, obrirà i tancarà l’aparell.

Estarà obert de 10 del matí a 1 del migdia i de 2/4 de 5 a 7 de la tarda per pujar, mentre que per fer el trajecte de baixada estarà disponible fins a les 8 del vespre. Des de l’estiu de 2021, l’aparell només s’ha obert en ocasions puntuals, com per la Gala de Queralt o per Sant Marc.

El regidor d’Urbanisme de Berga, Aleix Serra, ha comentat a Regió7 que el consistori es fa càrrec de l’ascensor quan l’empresa InBerga Tur fa fallida i entra en concurs de creditors. Però en els darrers mesos s’han hagut de realitzar diversos tràmits per adaptar l’aparell a la normativa de la Generalitat. A més a més també han calgut intervencions de caràcter tècnic. S’ha hagut de reparació del cable tractor per un valor de 10.000 euros. També s’ha formalitzar un nou contracte de manteniment i s’han contractat les corresponents assegurances. L’edil comenta que «no ens fa molta il·lusió» costejar aquestes despeses però recorda que «no hi ha més remei» i que encara són assumibles per les arques municipals.

Aquesta situació, destaca Serra, ha de ser transitòria, a l’espera que es resolgui l’afer d’Inberga Tur, que encara està pendent de la decisió judicial. L’octubre de 2021, el consistori va proposar a un jutjat mercantil liquidar les concessions a Inberga Tur de l’hostatgeria de Queralt i l’Hotel Berga Park. La proposta contempla que l’Ajuntament recuperi l’Hotel Berga Park, mentre que l’hostatgeria i l’ascensor de Queralt serien adjudicats a un tercer. El regidor vol que una nova empresa en tingui la concessió. Hi ha necessitats com garantir l’accés a Queralt que sí son imprescindible.