Les tempestes han descarregat amb força aquest dissabte a la tarda al Berguedà. Pluja intensa, ratxes de vent i una espectacular pedregada, amb pedres de dimensions considerables, han situat la comarca en perill màxim, motiu pel qual el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent al nivell més alt. Amb poca estona, Berga ha arribat a acumular 39,2 mm de precipitació, segons dades de l’AEMET (Agència Estatal de Meteorologia).

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Ds. 18:43 a 20:43 h



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados. pic.twitter.com/9Nl20YI2xl — Meteocat (@meteocat) 27 de agosto de 2022

Berga ha sigut una de les localitats amb més afectacions de la comarca a causa de la tempesta. Els Bombers han hagut de fer sis serveis a la ciutat per inundacions de plantes baixes.

Les xarxes socials s'han omplert de vídeos gravats des de les finestres. Per exemple, aquí es pot veure la quantitat de pedra sobre una teulada d'un habitatge de Berga.

Però no només la calamarsa ha protagonitzat la tempesta. El periodista berguedà de TV3, Abraham Orriols, ha publicat un vídeo on es poden veure les riuades que s'han generat pels carrers de la capital berguedana.

Rosa Garcia, TV3, Berga. Ara resulta que la meva mare també és cronista. pic.twitter.com/mO267bMjbo — Abraham Orriols (@AbrahamOrriols) 27 de agosto de 2022

Els vídeos de la tempesta a Berga són espectaculars ‼️#Projecte4Estacions pic.twitter.com/hqsuCiKggf — Projecte 4 Estacions ☀️ (@P4Estacions) 27 de agosto de 2022

A part de l’aiguat, amb riuades que baixaven per diferents carrers de Berga, la tempesta ha anat acompanyada de pedra, que ha deixat un rastre blanc en molts racons tant de la ciutat com de l’entorn. A Bagà també hi ha hagut una forta precipitació, també amb molta pedra.