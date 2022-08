Més de 2.000 persones s'han aplegat aquest diumenge al Prat del Castell de Castellar de n'Hug per assistir al 58è Concurs Internacional de Gossos d'Atura. Hi han participat deu pastors (de les quals una era una dona que s'estrenava en la disciplina) amb els seus gossos procedents de Catalunya, el País Basc, el País Valencià i Ses Illes. El guanyador ha estat Hilari Novillo, de Santpedor, amb la gossa Beyon. Entre d'altres, el jurat ha valorat la "compenetració" entre la gossa i el pastor. No és la primera vegada que Novillo guanya a Castellar, si bé ja ho va fer dos cops amb la mare de la Beyon, la Whitney. Malgrat que el concurs pretén reivindicar l'ofici de pastor, els organitzadors temen pel futur donada la manca de relleu generacional.