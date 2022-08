Volien recuperar l’essència del ciclisme d’abans, amb trams com l’sterrato (camins de terra) o la dificultat mecànica d’aquelles bicicletes antigues i va néixer la Retrotrobada de Berga, una marxa de bicis clàssiques que no ha parat de créixer. La Portal Attack, una prova que puja pel nucli antic de Berga, n’és un dels grans atractius. El 3 de setembre és marcat al calendari.

Com va néixer tot plegat?

Volíem una prova diferent, amb trams clàssics, aquestes bicicletes i que vingués gent de fora. És una marxa no competitiva, un passeig. Buscant la xitxa competitiva va sortir l’esdeveniment interurbà Portal Attack, de portal a portal de l’antiga muralla. Vam començar amb quatre cintes i un parell d’espardenyes i ha crescut.

El fill s’ha menjat al pare?

Una mica ha estat així. És un esdeveniment totalment únic que no s’ha vist, no existeix res similar enlloc, a part de plagis que hi puguin començar a haver.

Per què s’hi involucra?

Som uns romàntics dels nostres carrers i la nostra ciutat. Va ser un invent i ha arribat fins aquí.

La Retrotrobada es va suspendre un any per falta de motivació i un altre per la pandèmia. Esperàveu arribar fins aquí?

No imaginàvem que arribéssim aquí amb aquestes bicis. La gent se’n compra o les busca i les arregla. Ha generat un clima i un ambient festiu molt gratificant.

Com s’explica l’èxit?

La gent té aquest gust per la bici clàssica. La Retro i la Portal tenen dos públics diferents, un públic més jove i competitiu que es prepara per la Portal, i un de més romàntic que opta per la Retro.

I com els ha afectat?

Hem hagut d’invertir més esforços en finançament, des de la iniciativa privada fins a vendre samarretes. Hem hagut de guarnir més bé l’esdeveniment.

Hi ha un boom ciclista?

Hi ha hagut un boom espectacular, no sé si per culpa de la pandèmia. Ha vingut precedit pel trail running, fa un temps era córrer o morir. La gent ha descobert el món de la bicicleta i les seves variants.

Quines novetats tenen?

La Retrotrobada tindrà un recorregut de 35 i un de 55 km, on la primera part es fa junta. Després, la curta es fa en comitiva i la llarga més per lliure. A la Portal, coincidint en les que va sortir l’enllambordat antic de la ronda Moreta durant les obres, hem fet un homenatge a la filosofia de les clàssiques del ciclisme. Sortirem d’allà, de davant de la General. També és un tema de seguretat i que podem agafar més corredors.

Quants?

Hem passat dels 60 del principi a 120 enguany. Vam tancar inscripcions fa un mes. A la Retrotrobada hi ha 100 ciclistes apuntats, però creiem que seran 150, perquè la gent s’apunta l’última setmana. El 40% del total dels participants són de fora.

Dos rivals a batre complicats...

Sí, la Clàudia Sabata i l’Adrià Noguera. També hi seran aquest any, amb altra gent que són molt forts. M’agrada perquè és una prova de caràcter popular, un espectacle esportiu important. És una mescla de cursa popular, competitiva i espectacle que no et sé explicar la fórmula. Suposo que tot l’esforç que hi posem.

Molt satisfets, no?

Sempre tens aquell patir, però les hem tacat fa un mes i seguim rebent sol·licituds diàriament, de gent que pensava que es podia apuntar a última hora.

Com diu, és realment un esdeveniment social...

Sí, la Retrotrobada, en el seu conjunt, és un acte social descarat.

Què aporta a la ciutat?

L’any passat, l’hostaleria de la zona va treballar moltíssim. Som el primer esdeveniment esportiu de la història de la comarca del Berguedà que es retransmet en directe per tot Catalunya, aquest any serà la tercera vegada. Donem una imatge de la ciutat, posem Berga al mapa, vulguis o no. Unim persones, treballem colze a colze amb altres entitats. I treballem amb gent d’aquí, hi ha talent, no en cal de fora.

Se senten ben valorats per la gent de Berga?

La veritat és que sí.

I per les institucions?

Ens sentim prou valorats, però no amb prou suport.