Un llibre retrata la vida quotidiana a Puig-reig durant la Segona República

Com era el dia a dia de les persones de Puig-reig durant la Segona República? Com es guanyaven la vida? Com era la vida i quins comerços hi havia? Quin paper tenia l’educació i l’esport? Aquestes i moltes altres preguntes es responen en el llibre d’unes 400 pàgines i 2.000 fotografies de Puig-reig i la seva gent en temps de la II República (1931-1936). És una iniciativa de l’Ajuntament de Puig-reig, i el llibre ha estat elaborat pels puig-reigencs Rosa Serra i Josep Artero, editat per l’Àmbit de Recerques del Berguedà.

Un dels aspectes rellevants que s’inclouen en la publicació és que Puig-reig era aleshores un municipi amb moltes oportunitats econòmiques. La indústria tèxtil era el sector més potent, però també van sorgir noves empreses i el teixit comercial era destacat. Serra destaca que hi havia una gran quantitat de botigues de comestibles, peixateries així com establiments de roba. A més, la historiadora va posar en valor el paper que va tenir la premsa en crear una imatge positiva de Puig-reig, fomentant que persones de diversos punts d’Espanya s’hi instal·lessin. Per exemple, el poble va rebre nouvinguts de la franja d’Aragó, d’Andalusia, Múrcia, i també de poblacions properes com Berga, Gironella, Sallent o Cardona. De fet, Puig-reig va experimentar un gran creixement de població, passant de 3.000 a 6.000 habitants, gairebé 2.000 més dels que estan empadronats ara. Això també va generar una gran demanda d’habitatge, per la qual cosa es va construir força. La majoria de població vivia en el nucli principal i en les colònies, que és on hi havia més possibilitats de feina. Tot i això, també hi havia una part important dels veïns que residien en cases de pagès. Altres eixos en que se centra el llibre són les particularitats de l’escola com a motor de transformació, la cultura com a eix de sociabilitat, l’esport, les associacions, l’esport i l’oci, i la intensa situació política del moment. Pel que fa a la vessant educativa, Artero va comentar que era un ensenyament molt més obert i democràtic que el que hi havia anteriorment. Hi havia unes 7 escoles, amb la construcció de l’Escola Alfred Mata, i es va projectar fer-ne dues més però la Guerra Civil ho va impedir. Per altra banda, en el llibre es recullen les principals entitats del poble i les tradicions de cultura popular que s’hi feien, així com els equips esportius que hi havia. També es fa un breu repàs dels polítics més destacats i dels esdeveniments més importants, com ara el festeig de la proclamació de la República, que apareix en la portada. El projecte ha tingut la implicació i la col·laboració dels veïns i veïnes de Puig-reig, que van respondre a la crida cedint material gràfic i arxius d’interès. Així, la part gràfica hi té una part molt destacada amb l’objectiu que l’obra esdevingui un volum imprescindible de consulta per endinsar-se en aquesta etapa de la història. La presentació es farà divendres, 2 de setembre, a les 8 del vespre a La Sala de Puig-reig. Hi participaran els autors i, com a convidat especial, Joan Tardà, d’Esquerra Repúblicana de Catalunya. Abans, a 2/4 de 8 i al mateix espai, es podrà visitar una petita mostra de materials originals de la II República. En aquesta primera edició s’han imprès 400 exemplars. El llibre es podrà adquirir el dia de la presentació i també estarà a la venda a les llibreries de Puig-reig i a diversos punts del Berguedà.