Berga ja té apunt la segona edició del Concurs d’aparadors adreçat als establiments comercials de la ciutat i que tindrà lloc durant la tardor. La capital berguedana dona continuïtat a aquest certamen que l’any passat va comptar amb gairebé una quarantena de comerços participants i més de set-centes persones van emetre el seu veredicte en la votació popular del concurs.

L’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga, amb la col·laboració de Bergacomercial i la Diputació de Barcelona, organitza aquest certamen que té l’objectiu de dinamitzar el comerç local en una època de gran afluència de visitants a la comarca, coincidint amb la celebració de fires i esdeveniments tardorencs com la Fira de Santa Tecla, la Bergabolet o la Festa dels Bolets, entre d’altres.

La regidora de l’àrea, Roser Rifà, ha explicat que “la tardor és una època en què tradicionalment passen moltes coses a Berga. L’orografia del territori fa que moltes persones s’acostin als boscos del Berguedà per buscar bolets i això fa que d’una manera o una altra també acabin visitant la ciutat. Per tant, el concurs és una excusa més per dinamitzar el comerç i que la gent participi”.

El lliurament de premis es farà en un acte públic

La segona edició del Concurs d’aparadors de tardor de Berga presenta algunes millores, tenint en compte l’avaluació feta pels participants de l’anterior edició i l’entitat local Bergacomercial. Així doncs, es farà una valoració més exhaustiva de la decoració dels aparadors per tal que s’ajusti a la temàtica proposada, podent quedar exclosos els establiments que no compleixin aquest requisit. El jurat comptarà amb quatre persones, dues de les quals, seran professionals vinculades a l’art i el disseny. El jurat visitarà els comerços participants en unes dates específiques i deliberarà in situ els diferents elements decoratius de cada proposta. A més, el lliurament de premis del certamen es farà en un acte públic durant la celebració dels actes de la Bergabolet d’enguany.

Rifà confia que aquestes millores puguin atraure més establiments. La regidora considera que “els quaranta comerços participants de l’any passat va ser una bona xifra, per ser la primera edició, però animem a totes les botigues i empreses de serveis que disposin d’un aparador als baixos a participar-hi aquest any”.

Qui hi pot participar i com fer-ho

El concurs d’aparadors és un certamen en què poden participar tots els establiments comercials del municipi. Sota el lema “La tardor, època de bolets”, les botigues i comerços que vulguin prendre part en el certamen hauran de decorar l’aparador amb elements que evoquin aquesta temàtica. El concurs es portarà a terme del 14 de setembre al 2 d’octubre, ambdues dates incloses. La inscripció caldrà formalitzar-se de l’1 al 12 de setembre de 2022 mitjançant un formulari en línia disponible al web municipal en aquest enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/1d2fp_2_iy6jpfo5p8xjmq0wHOrK6mtcqqiIlJ-Nnldk/viewform?ts=62e8d316&edit_requested=true

Els premis del concurs

El concurs comptarà amb dos premis atorgats pel jurat professional i el jurat popular. El premi al millor aparador del jurat professional està dotat amb 500 € i un reconeixement. El jurat professional estarà format per l’artista Eva Garcia; el dissenyador gràfic Rubén Torres; la regidora de Promoció Econòmica Roser Rifà i un tècnic de l’àrea de comerç del consistori berguedà. El premi del jurat popular comptarà amb una dotació econòmica de 200 € i un reconeixement. El cost total del concurs d’aparadors de tardor és d’uns 1.200 €, incloent-hi els premis.

Criteris puntuables

El jurat professional decidirà el millor aparador valorant quatre criteris que es mantenen respecte a l’edició de 2021: creativitat, innovació, comunicació i sostenibilitat. Es tracta de quatre eixos vertebradors que pretenen fomentar l’ús de materials reciclats per dissenyar les propostes, així com incentivar que les decoracions incloguin missatges per fomentar el comerç de proximitat, deixant també espai per a la creativitat i la innovació de les persones participants.

Premi per a la participació popular

L’atorgament del premi del jurat popular vindrà determinat pels compradors i compradores dels comerços de la ciutat, que podran participar en la votació escanejant el codi QR inclòs en el distintiu que es facilitarà als establiments participants. La votació es farà del 19 al 29 de setembre i podran votar les persones majors de 12 anys. Les persones que prenguin part en la votació popular entraran en el sorteig d’un val de 100 € bescanviable en qualsevol dels comerços que hagin participat en el concurs.