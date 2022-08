Els caçadors s’encaren al Govern i es neguen a fer batudes de senglar

L’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (Agrupcat), amb seu a Avià, ha anunciat que els seus associats no participaran en la caça del senglar. La proliferació d’aquests animals són un problema per a l’agricultura i per a la seguretat a camins i carreteres, però caçadors i govern no es posen d’acord. La la sectorial de Girona de la Federació de Caça també ha anunciat aquesta setmana la mateixa mesura. Els caçadors mantenen el pols amb Acció Climàtica perquè retiri el punt 8.3 de la Resolució de Vedes, que els obliga a comunicar amb temps on faran la batuda.

El president de l’Agrupació de Societats de Caça, l’avianès Manel Raurich, considera que aquest tràmit és una «imposició injusta» i que només afegeix dificultat a la seva tasca. L’objectiu de la mesura impulsada pel Departament d’Acció Climàtica és que les persones que volen anar al medi natural disposin d’informació d’on s’estan portant a terme les batudes.

Però Raurich posa en dubte que sigui un sistema fiable. «Molts cops no saps on vas. Surts a buscar els porcs senglars i pot ser que no hi siguin i que hagis d’anar més lluny». I tampoc serà útil per als usuaris del medi, perquè potser no aniran a un lloc pensant que hi som, i després serem més lluny», argumenta el president de l’agrupació.

Els caçadors es queixen de l’excessiva burocratització de la seva activitat, que no deixa de ser una afició. D’altra banda, també troben a faltar «corresponsabilitat» amb les persones que van a gaudir del medi natural. «No pot ser que no se’ls demani res. Nosaltres senyalitzem els camins i malgrat això a vegades hi ha persones que van a peu amb roba que sembla gairebé de camuflatge», es queixa Raurich.

Una proposta que fan és que, de la mateixa manera que se’ls exigeix a ells vestir amb indumentària perquè se’ls vegi a distància, les persones que accedeixin al medi natural també portin una armilla groga. «Tothom ha de poder anar al bosc, però no pot ser que la responsabilitat del que passa només sigui nostra», critica el president d’Agrupcat.

Malgrat el malestar per aquest punt concret de la Resolució de Vedes d’aquest any, el caçadors no renuncien a reclamar una nova llei de caça en què per redactar-la es parli amb tots els actors implicats.

Per altra banda, Manel Raurich recorda que «molts caçadors tenim certa edat, no tothom sap fer servir un smartphone». A més, critica que el Departament hagi imposat la mesura abans de comunicar-la a totes les parts implicades. «S’hauria pogut discutir i parlar d’alternatives. Però s’ha tirat pel dret i això a nosaltres ens molesta molt», lamenta.

Els caçadors gironins ja van anunciar dilluns que mantenen l’aturada de l’activitat a partir del 4 de setembre i van manifestar que tampoc faran batudes per danys als conreus. Asseguren que se sent «victimitzats» i recorda que, a banda dels danys als conreus i els accidents de trànsit que provoquen, els senglars són «una porta d’entrada a la pesta porcina africana». «Els caçadors són la defensa davant d’un animal que no compta amb cap depredador natural», afirmen.