La Portal Attack, la competició amb bicicletes clàssiques pels carrers de Berga, torna aquest cap de setmana amb 120 inscrits, la xifra més alta en els quatre anys de vida de la iniciativa i amb la novetat que hi haurà una zona dedicada a la restauració amb diferents establiments de la ciutat.

Els participants hauran d'afrontar gairebé 1 quilòmetre amb un desnivell positiu de 36 metres. "Els corredors arriben a dalt que no poden posar baixar de la bici perquè els hi bullen les cames", ha destacat l'impulsor de la prova, Oriol Rego. Enguany se sortirà des de la Ronda Moreta, davant de la General, aprofotant les llambordes que llueix el carrer, i com ja és habitual el circuit finalitza al portal de Santa Magdalena.

Els ciclistes hauran de superar una sèrie de rondes eliminatòries fins arribar a la gran final. Cada un farà un mínim de dues rondes i un màxim de 4, que en el cas de les participants femenines seran 3. Els corredors que no superin la primera fase tindran dret a jugar una altra ronda. Rego ha afegit que hi haurà vàries sorpreses en el transcurs de la prova.

Les bicicletes hauran de hauran de portar canvi al cuadre, tenir el cablejat per sobre del manillar i no poden tenir pedals automàtics. Rego ha aclarit que són bicicletes de no més enllà de la dècada dels 80, ja que a partir dels anys 90 hi van haver una sèrie de canvis tecnològics que "ho va fer tot més fàcil", ha afegit.

La prova arrancarà a 1/4 de 9 del vespre i es preveu que les finals masculina i femenina siguin a mitjanit. La prova comportarà el tall de carrers i els vianants seran desviats. També hi haurà un recorregut senyalitzat perquè els corredors tornin al punt d'inici després d'haver fet una ronda eliminatòria.

Dos espais de restauració

Una de les novetats destacades d'aquesta edició és que en el recorregut hi haurà unes barres en que els restauradors de la ciutat oferiran tapes al públic. Seran a la Plaça de les Fonts i al local dels Castellers de Berga. "Hem posat recursos materials, econòmics i humans perquè no donem a l'abast", assegura el president de Berga Comercial, Xavier Orcajo. L'associació ha invertit més de 1.000 euros en aquesta proposta.

150 participants en la Retrotrobada

Per altra banda, en la Retrotrobada de dissabte s'espera una participació d'uns 150 corredors. Hi un recorregut de 35 i un altre de 155 i és una marxa de caràcter no competitiu. Se sortirà a les 9 del matí al Pavelló de Suècia i hi haurà un esmorzar a la plaça de la Vila de Gironella. A més, al llarg de tot el cap de setmana hi ha diverses activitats per a tots els públics, entre les quals la Portal Attack Kids de divendres a les 5 de la tarda.

La Portal Attack i la Retrotrobada és una iniciativa del Club Esquí Berguedà i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal i de la UBIC.