Amb les altes temperatures de juliol i agost, enguany els primers rovellons s’han fet esperar més de l’habitual al Berguedà. En els últims dies, però, ja se’n comencen a trobar a les zones més altes i en les pròximes setmanes hi podria haver una florida important, segons els experts, si es mantenen els xàfecs i les temperatures tendeixen a recular progressivament, com seria d’esperar en aquesta època de l’any.

Josep Ballarà, micòleg berguedà, destaca a Regió7 que de moment estan sortint les mostres i la tendència és positiva. «Anem per bon camí, ha anat plovent, no ha fet gaire vent, i les temperatures haurien d’anar baixant, tot i que encara fa massa calor» comenta Ballarà.

A part de rovellons, també s’han vist ceps en punts de muntanya, sobretot a la Cerdanya. És un dels bolets més primerencs, de gran valor gastronòmic. S’adapta força bé a les altes temperatures i necessita menys temps per créixer que un rovelló.

L’expert destaca que aquest últim bolet necessita uns 20 dies de condicions favorables per desenvolupar-se, dels quals considera que ja en portem uns 10 o 12. Les altes temperatures de les hores centrals del dia no ajuden, amb valors que esporàdicament encara superen els 30ºC, però sí les pluges força continuades i les nits cada cop més fresques.

El micòleg explica que, després de la calor estival, el terra necessita refredar-se a través de la humitat i temperatures més baixes. I poc a poc, es van donant aquestes condicions, especialment a l’Alt Berguedà.

Més de 200 litres i fresca de nit

Les precipitacions d’aquest mes d’agost han estat abundants en la majoria de la comarca, sobretot al nord-est. S’han de destacar, especialment, els 244,7 litres per metre quadrat de Castellar de n’Hug o els 204,1 de la Quar. A més, a gairebé tot el Berguedà s’han superat els 100, tret d’algun punt molt localitzat de l’extrem sud o també del nord, com ara a Guardiola, on segons el Meteocat han caigut uns 80 litres per metre quadrat.

Tot i que en aquesta població les pluges no han estat tant quantioses, en la darrera setmana sí que s’estan registrant valors força baixos durant les nits. Des del passat 26 d’agost, la temperatura mínima s’ha situat per sota dels 13ºC, i ocasionalment inclús s’han reportat valors d’una xifra, com la matinada de dijous amb 8,5ºC.

Setmana de calor i menys pluja

Ballarà afegeix que ara cal que aquestes condicions persisteixin, i per anar bé, amb una mica menys de calor al migdia. No obstant, les previsions meteorològiques no són del tot esperançadores pels pròxims dies de cara a una gran florida de bolets. L’ambient calorós es mantindrà en les hores centrals del dia, amb temperatures lleugerament superiors al que tocaria, i els xàfecs de tarda seran menys probables.

Amb aquest escenari, és d’esperar que de moment els rovellons es concentrin només en zones altes com els Rasos de Peguera, a l’espera que els termòmetres reculin fins a situar-se en valors normals per a l’època.