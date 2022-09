El mercat del bolet de Cal Rosal engega motors amb els ceps com a protagonistes

Aquest matí s'ha posat en marxa el Mercat del bolet de Cal Rosal, un mercat de referència del sector boletaire a la Catalunya central. Enguany la seva obertura s'ha avançat una setmana més del que estava previst i això és degut a que les pluges d'aquest mes d'agost han afavorit la producció de bolets, sobretot als boscos del Berguedà. En aquest sentit, els que més producció han tingut són els ceps i ara comencen a sortir més rovellons.

"Hem començat una setmana abans perquè amb les últimes pluges hi ha hagut una explosió, sobretot de ceps, i també comencen a sortir els rovellons una mica", ha explicat Lluïsa Vilalta a Regió7. La Lluïsa és la propietària d'una de les dues parades de bolets que hi ha actualment al mercat de Cal Rosal. L'acompanyen una parada de mel, una de carn i una de pa, però durant els tres mesos que dura el mercat també s'hi afegiran temporalment parades d'altres productes de proximitat i també es celebraran activitats relacionades amb el bolet i el producte de proximitat.

A la parada de la Lluïsa, on a primera hora del matí ja s'hi acostaven els primers clients, hi destacaven els ceps, no només per la quantitat sinó per la seva mida. També hi havia rovellons, però Vilalta creu que aquesta setmana n'aniran sortint molts més. Pel que fa als preus, Vilalta assegura que depenen del tipus i de la mida del bolet. "El rovelló de botó serà més car que un de gran, i amb el cep igual. Ara és d’hora encara", va assegurar. En aquest article pots consultar on trobar rovellons als boscos catalans.