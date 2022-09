Berga es converteix en la capital catalana de l’insòlit món de les bicis clàssiques

Si algú es va creuar ahir per alguna carretera del Berguedà amb un grup d’uns 150 ciclistes podria haver pensat que havia viatjat en el temps a la dècada dels 80, però no. Es tractava de la sisena edició de la Retrotrobada, un esdeveniment amb el qual els amants de les bicicletes clàssiques es troben i els hi treuen la pols fent una ruta per la comarca i convertint-la en la capital del sector.

L’afició pel món de les bicis antigues creix de forma paral·lela al ciclisme, que durant els últims anys ha fet un boom al nostre país i ha crescut el nombre d’aficionats. N’és un exemple la Retrotrobada d’enguany, que amb 147 ciclistes ha assolit el seu rècord de participació. El requisit per participar-hi és que siguin bicicletes anteriors a l’any 1987, és a dir amb els canvis de marxa al mateix quadre i els frens visibles.

Des que va deixar de caure la pluja a Berga a primera hora del matí, van començar a arribar ciclistes al amb les seves bicicletes al Pavelló de Suècia. N’hi havia de diferents marques, colors, amb més antiguitat o menys, però totes es podien definir com a clàssiques. De fet, el vestuari de molts dels participants també s’adaptava a l’època de la seva bici i alguns vehicles clàssics com cotxes i motos també van fer acte de presència per donar ambient. I és que molts dels amants d’aquest tipus de bicicletes no només les volen per tenir-les guardades sinó que també les fan servir i així ho van fer ahir. De fet, hi va haver participants d’arreu de Catalunya i també de fora d’Espanya com és el cas de dos italians que van venir expressament per aquest esdeveniment.

«Està creixent molt l’afició i penso que és perquè l’afició pel ciclisme en general també ho fa. És molt gratificant poder restaurar una bicicleta que reps rovellada o simplement és un tros de ferro i acabar-la convertint en una bicicleta que pots utilitzar perfectament pel carrer», va explicar el director de la cursa i restaurador de bicicletes, Andreu Reig.

«Som un gremi molt selecte», explicava Joan Carles Albiac, que havia vingut des de Ribera d’Ebre. Ell va portar una bicicleta Bianchi de principis dels 70, però en té unes quantes més ja que les col·lecciona. Sobre el mercat d’aquest tipus de bicicletes, Albiac va afirmar que «una clàssica en bones condicions es paga bé i els preus han evolucionat molt. Una com la meva, amb tot original, pot arribar a costar 2.000 o 2.500 euros. Una de la dècada dels 40 potser pot arribar a costar-ne 6.000».

Per altra banda, algunes persones les utilitzen simplement com a transport habitual. És el cas del Marc Sala, de Solsona, que portava una Bianchi de l’any 1982 que va heretar del seu pare. «És la bicicleta que utilitzava el meu pare quan competia. La veia pel garatge i amb els anys vaig pensar d’arreglar-la. Ara l’utilitzo com a mitjà de transport habitual», va explicar. Sala va participar a la Retrotrobada amb un altre solsoní, el Daniel Merino, que portava una Peugeot dels anys 80. «La faig servir per circular pel poble i quan faig ciclisme ho faig amb altres bicis. A les pujades es nota que pesa més, però aquestes bicicletes ho aguanten tot», va explicar.

També hi havia alguns joves que ja s’han convertit en aficionats d’aquest món com l’Aleix Jubany i l’Eudald Ridao, dos berguedans de 15 anys que hi participaven per primera vegada. Els dos desconeixien l’any de les seves bicicletes, una Rieju i una italiana, però sí que gaudeixen utilitzant-les sovint per fer rutes junts.

Els participants consultats coincidien en la diferència que suposa portar una bici clàssica respecte a una de les actuals. «M’he entrenat aquesta setmana amb aquesta i és molt diferent. La posició del cos canvia i tenir el canvi a baix al quadre també és diferent perquè deixes de tenir les dues mans al manillar. Però sobretot es nota el pes. Les pujades costen més però a les baixades agafen més embranzida», va explicar Marta Reig, que va participar amb una Gitane de la dècada dels 80. Altres ciclistes també explicaven que el desenrotllament de les bicicletes és més dur.

L’organització va valorar molt positivament la Retrotrobada d’enguany tant per la participació com pel seu desenvolupament. La pluja va respectar durant tot el matí i durant el trajecte només hi va haver un parell de punxades que es van poder solucionar al moment. Al vespre va ser el torn de la Portal Attack, una competició que es duu a terme dins dels carrers de Berga i està protagonitzada per les bicicletes clàssiques.