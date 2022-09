Normalitat en el primer dia de curs a Berga però amb algun embús de cotxes

El curs 2022-2023 ha arrancat amb normalitat a Berga tot i que per accedir a l'escola Santa Eulàlia s'ha format una cua de vehicles. Els pares acompanyaven els seus fills, il·lusionats per retrobar-se amb els seus companys i amics, fins a les portes d'aquest centre educatiu.

Després, mentre els alumnes formaven les tradicionals fileres per cursos, els pares esperaven a fora que els seus fills entressin a les aules i aprofitaven el moment per intercanviar impressions entre ells. L'escola Santa Eulàlia és un dels cinc centres d'educació primària que hi ha a la capital berguedana.

Els pares consultats per aquest diari han assegurat que la jornada intensiva d'aquest mes de setembre els afecta positivament perquè a aquestes alçades ja han tornat als seus llocs de treball i els anys anteriors tampoc hi havia oferta de casals al mes de setembre per portar-hi els seus fills. En aquest mes de setembre de jornada intensiva, alguns progenitors han optat per dur els infants a l'espai de lleure que ofereixen les escoles després de dinar, mentre que altres ja se'ls poden emportar a casa.

Zones de petó i adeu

L’Ajuntament de Berga, en coordinació amb els centres educatius de primària del municipi, ha habilitat dotze espais d’aparcament als accessos de les escoles per facilitar i descongestionar la circulació de vehicles durant l’horari d’entrada a l’escola. Es tracta de les anomenades zones de “Petó i adeu” per tal que les famílies que porten els infants a l’escola amb cotxe puguin parar sense interrompre el trànsit i acomiadar els nens i nenes a peu de vorera des del vehicle. La iniciativa ha estat implementada en altres poblacions catalanes i enguany, es posa en marxa a la capital berguedana coincidint amb l’inici d’un nou curs escolar.

El consistori ha habilitat una dotzena de zones de “Petó i adeu” a l’entorn més proper de les cinc escoles de primària per tal que els infants puguin completar a peu el camí d’accés al recinte de forma segura. En concret, s’han creat 3 places a l’Escola Sant Joan, 3 places a l’Escola Santa Eulàlia, 2 places a l’Escola La Valldan, 2 places a l’Escola Vedruna i 2 places a l’Escola FEDAC Xarxa.

Els operaris de la brigada municipal han efectuat les tasques d’habilitació de les diferents zones de “Petó i adeu” entorn dels centres educatius. Els espais d’aparcament estan indicats i delimitats a la calçada mitjançant la utilització d’un pictograma de color blanc i verd pintat sobre el paviment. Aquestes zones també compten amb senyalització vertical, on s’indica l’horari en el qual està prohibit estacionar en aquestes places d’aparcament: de 8.45 a 9:15 h i de 14:45 a 15:15 h. L’horari i l’ús de les zones de “Petó i adeu” seran vigents durant el curs escolar.

Augmenten les peticions de beques menjador

El nombre de sol·licituds de beques de menjador escolar pel curs 2022-2023 ha crescut- per segon any consecutiu-, concretament un 10,48%. Si el 2021-2022 el Consell Comarcal va rebre un total de 687 peticions, per aquest curs n’ha rebut 759, 72 més. De les peticions rebudes se n’han atorgat 596, deu més que en l’anterior curs.

Aquest curs, el Consell Comarcal del Berguedà gestiona 29 rutes diferents que transporten 393 escolars de primària i secundària des dels seus nuclis de població fins als centres on estan escolaritzats. El passat curs, el nombre va ser lleugerament superior, 407 en concret. Aquestes rutes es presten amb autocars, amb taxis i la Creu Roja. Dels 393 alumnes que utilitzen el transport escolar, 282 són de secundària, 79 de primària i 32 d’educació especial.