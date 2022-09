Òmnium Queralt ha organitzat un acte d’homenatge per les persones que van perdre la vida a causa de la covid-19 al Berguedà. És un dels actes que forma part del programa de la Gala de Queralt, i que se celebrarà el mateix dia 8 de setembre a l’entorn del Santuari, després de la missa solemne. Es donarà un record als assistents confeccionat pels capitans, l’artista Josep María Hontangas i la mateixa entitat.

L’any passat, Òmnium ja va aprofitar la Gala per fer un gran homenatge als difunts per la pandèmia. L’acció va consistir en l’enlairament cap a l’estratosfera d’un globus de làtex ple d’heli amb la figura d’una oreneta gran de cartró ploma a la part de sota. A dins del globus hi havien tantes orenetes petites com persones, i cada oreneta portava el nom d’un d’aquests berguedans i una llavor de ginesta. Un cop va assolir la màxima alçada, el globus va esclatar i totes les orenetes es van escampar per l’aire. Les restes de l’oreneta gran es van trobar a la Garrotxa.