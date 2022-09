14 anys després de començar-se a construir, el pavelló de La Pobla de Lillet encara és a l’última fase de les obres per poder ser inaugurat definitivament. El consistori preveu que a principis del 2023 ja s’hagin enllestit tots els treballs i que l’equipament ja disposi de tots els serveis necessaris.

Les instal·lacions ja es van estrenar el 2015, però només s’utilitzen per activitats de tipus recreatiu com ara de la festa major i no s’hi poden celebrar esdeveniments esportius.

El regidor d’Urbanisme i Serveis de la Pobla de Lillet, Carles Trafí, ha explicat a Regió7 que el consistori té un informe del Consell Català de l’Esport que estableix quines pautes ha de complir l’equipament perquè es pugui considerar definitivament acabat.

L’Ajuntament instal·larà en els propers mesos una sèrie d’elements que es poden dividir en tres grans blocs. En el primer s’hi inclou posar enllumenat en tota la pista, dotar l’espai de calefacció i de més ventilació, i la instal·lació d’un ascensor i d’un parallamps. En el segon bloc hi ha fer una sortida d’emergència extra, i, en relació amb aquesta obra, arreglar el paviment i fer una escala metàl·lica i una escullera. En l’últim s’hi inclou posar unes cistelles de bàsquet, un marcador electrònic i unes cortines interiors.

Totes aquestes actuacions tenen un cost d’entre 120.000 i 130.000 euros, que se sufragaran a través del Programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona. Algunes d’aquestes obres ja estan adjudicades i fins i tot en marxa, mentre que d’altres han de començar en breu.

Víctima de la crisi econòmica

L’equipament es va començar a construir l’any 2009, però les obres es van aturar per falta de finançament el 2011, en plena crisi econòmica. L’any 2015 l’Ajuntament va fer una actuació que incloïa els tancaments per poder utilitzar mínimament l’equipament com a espai polivalent. Des de llavors s’han portat a terme activitats de fires, festes majors, concerts, trobades del pubillatge i la darrera edició de la nit de l’esport del Berguedà. També serveix de punt de serveis de sortida i arribada de la Marató i Trail del Catllaràs. L’any 2019 es va dotar l’equipament de serveis interiors, però encara quedava la sèrie d’actuacions esmentades en línies anteriors.