La Fira de Santa Tecla, la mostra per excel·lència de Berga i la comarca focalitzada en el primer sector, aterrarà a la ciutat el cap de setmana del 17 i 18 de setembre amb l’al·licient d’una exposició de maquinària agrícola antiga. Seran elements dels anys 30, és a dir, de gairebé 100 anys d’antiguitat.

La regidora de Fires de Berga, Roser Rifà, celebrava en la presentació poder comptar amb aquesta mostra i va destacar que són eines que «han ajudat a prosperar al món rural i a ser més eficients en el cultiu». L’exposició anirà a càrrec dels Amics del Clàssic l’Espunyola i Josep Bonet.

L’altre plat fort serà la mostra de pastors i pastores dels Països Catalans. L’associació, que té amb prou feines un any de vida, es va presentar en multitud en la fira de l’any passat, i enguany tornarà a tenir un espai per la venda de formatges artesans. La seva última aparició al Berguedà va ser, però, aquest mes d’agost en la fira de nova creació que se centra exclusivament en el seu producte.

L’edil va comentar que es vol posar en valor «la defensa d’aquest ofici i recordar que es una comarca amb segell de petites formatgeries». En paral·lel, es preveu que hi hagin tastos i maridatges de vins amb formatges.

Per altra banda, el consistori preveu comptar amb un nombre de caps de bestiar similar al de l’any passat, que van ser al voltant d’un centenar. Molts xais i cabres es poden trobar pasturant en diferents punts de la comarca.

A més, enguany es recuperarà la mostra de vehicles d’ocasió per a la jornada de diumenge. Ja hi van ser a la Fira de Maig, però Rifà recorda que «el sector no està en el seu millor moment».

Tampoc faltarà el concurs d’hortalisses estrambòtiques estrenat el 2021. Podran participar-hi totes les persones que tinguin un hort, tant d’autoconsum com productiu, amb un màxim de cinc hortalisses per persona, caldrà portar el producte real i no s’acceptaran fotografies, ni rèpliques. La presentació i recollida d’hortalisses es farà al punt d’informació de la fira, situat a la zona central del passeig de la Indústria. L’entrega de premis serà el diumenge 18 a les 6 de la tarda.

Com ja és habitual en les fires que organitza el consistori, hi haurà diferents propostes pel públic infantil i familiar, com ara una gimcana, passejades amb poni, jocs al carrer amb la companyia l’Anònima, fira d’atraccions, etc. També hi haurà activitats culturals i tradicionals. Per exemple, s’acolliran trobades d’acordionistes i puntaires i es farà una ballada de country.

El treball de la terra, al cartell

La fira compta amb un cartell elaborat pel dissenyador berguedà Salvador Vinyes que vol posar en valor l’activitat agrícola i el treball de la terra. Vinyes va assenyalar que he intentat que «s’entengui» i que sigui «alegre i positiu». A la part inferior i a la dreta, el cartell també dedica un espai a promocionar la fira de pastors formatgers.