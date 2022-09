L’Ajuntament de Puig-reig ha entregat la Medalla d’Or a les associacions de l’Ametlla de Merola en reconeixement a la tasca i implicació en l’àmbit cultural, festiu i social del teixit associatiu i dels habitants de la colònia al llarg de la història que ha ajudat a mantenir viu i actiu el nucli. Aquesta és la primera Medalla d’Or que concedeix l’Ajuntament de Puig-reig.

La concessió d’aquest honor, tal i com ha explicat l’alcalde de Puig-reig Josep Maria Altarriba, vol ser una "distinció per a tot el teixit associatiu de l’Ametlla de Merola i, per extensió, als seus membres i a tots els veïns i veïnes per la seva tasca i esforç per l’organització, participació, conservació i vetlla de les festes, activitats culturals i socials".

El 2020, el Grup municipal de Junts x Catalunya – Puig-reig va presentar una moció per l’atorgament de la Medalla d’Or de Puig-reig a l’Associació Cultural Esplai de l’Ametlla de Merola per la obtenció del reconeixement per la incorporació de la Festa Major de l’Ametlla de Merola al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, impulsat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Valorada aquesta iniciativa, a proposta de l’equip de govern i de mutu acord amb Junts x Catalunya – Puig-reig, el 2021 va acordar-se iniciar-se el procés per determinar a la concessió de la Medalla d’Or de Puig-reig no només a l’Associació Cultural Esplai sinó a tot el teixit associatiu de la colònia i, per extensió, als seus membres i a totes les veïnes i veïns de l’Ametlla de Merola.

El lliurament d’aquesta Medalla d’Or ha tingut lloc aquest dimarts, 6 de setembre, durant la celebració del plenari ordinari de l’Ajuntament de Puig-reig i ha comptat amb la presència de representants del teixit associatiu de l’Ametlla de Merola.

Actualment, l’Ametlla de Merola té actives més de mitja dotzena d’entitats que treballen per l’organització d’activitats durant l’any entre els quals en destaquen els Pastorets, la Festa Major, la trobada de gegants, la programació teatral, les caramelles, el cros, la fira de Sant Jordi o la Festa de l’Arbre, entre d’altres.

Un reconeixement a la "preservació" de la cultura local

L’alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, ha assegurat que és una distinció que fa “il·lusió” d’atorgar i ha destacat “la preservació” de la cultura local i catalana per part dels veïns i veïnes de l’Ametlla de Merola i de les seves associacions. En aquest sentit, ha assegurat que aquest teixit associatiu ha aconseguit “que la cultura i la memòria de la colònia es mantinguin vives i que creixin en quantitat i qualitat”.

La regidora de Junts x Catalunya – Puig-reig, Araceli Esquerra, ha destacat que és un honor lliurar aquest reconeixement que suposa un agraïment del poble de Puig-reig a tots els veïns i veïnes de l’Ametlla de Merola i ha recordat que “sense tots ells i els que els han precedit” no seríem on som ara. Esquerra ha fet un esment al regidor Pol Vila, que no ha pogut assistir al ple, i que va ser l’impulsor de la proposta.

Mateu Fité, en representació dels veïns i del teixit associatiu, ha agraït al consistori aquesta distinció i ha volgut recordar que és un reconeixement a totes les persones que des dels inicis de l’Ametlla de Merola han tirat endavant i a les que han continuat aquest llegat al llarg del temps.